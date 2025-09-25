Meditative Klangkonzerte

Am Montag, 29. September, gibt es eine Fortsetzung der Konzertreihe meditativer Klangkonzerte mit dem Kevelaerer Musiker Daniel Wouters im Meditationsraum des Hotels Klostergarten in Kevelaer.

Wohltuende Klänge können dabei helfen, einen meditativen Zustand zu erreichen, um Geist und Nervensystem zu beruhigen. Zum Einsatz kommen unter anderem Klangschalen, Monochord, Gong und Rahmentrommel. Gerade für Menschen ohne Meditationserfahrung oder Personen, die sich mit stiller Meditation schwer tun, eignen sich Klangmeditationen sehr gut.

Nach einer kurzen Einleitung geht es während des Konzertes nur darum, den improvisierten Klängen zu lauschen und die entspannende Wirkung auf Geist und Körper wahrzunehmen. Abschweifende Gedanken über Alltagssorgen, Zukünftiges oder Vergangenes haben in dieser Zeit Pause.

Im Fokus der Aufmerksamkeit stehen nur der Klang und die Resonanz im eigene Körper im Hier und Jetzt. Innere Bilder und Gefühle, die in diesem Zustand auftauchen, sind willkommen. Sie können betrachtet, gefühlt und anschließend verabschiedet werden, wenn der Klang als Anker immer wieder ins Zentrum der Wahrnehmung rückt.

Das Konzert dauert etwa 45 Minuten. Es ist anschließend noch etwas Zeit, langsam und in Ruhe wieder im Raum anzukommen. Einlass für die Konzerte ist ab 19.20 Uhr an der Pforte des Hotels Klostergarten in Kevelaer. Matten, Decken und Kissen für ein entspanntes Liegen oder Sitzen dürfen gerne mitgebracht werden.

Ein frei wählbarer Kostenbeitrag von 10-15 € pro Konzert kann nach dem Konzert in den Hut gelegt werden. Weitere Termine in diesem Jahr sind jeweils Montags ab 19.20 Uhr am 3. 11., 17.11. und 15.12.2025. Anmeldungen und Anfragen per E-mail an daniel.wouters@web.de.