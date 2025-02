Mechel-Haus in Kevelaer

Im Herzen der Wallfahrtsstadt Kevelaer ist am Luxemburger Platz mit dem Mechel-Haus ein neuer Ort der Begegnung entstanden. Der Caritasverband Geldern-Kevelaer hat hier ein offenes Quartierszentrum geschaffen, das Menschen aller Altersgruppen zusammenbringt und verschiedensten Gruppen, Institutionen und Selbsthilfegruppen Raum bietet.

Das Mechel-Haus versteht sich als Anlaufstelle für Menschen, die den Austausch mit anderen suchen, Unterstützung in schwierigen Lebenssituationen benötigen oder sich in der Nachbarschaft engagieren möchten.

„Wir möchten mit dem Mechel-Haus einen Ort schaffen, an dem sich Menschen begegnen, sich gegenseitig helfen und gemeinsam aktiv werden können“, erklärt Quartiersmanagerin Jessica Sieben. „Ob Selbsthilfegruppen, Vereine oder Initiativen – wir heißen alle herzlich willkommen, die diesen Ort mit Leben füllen möchten.“

Neben Beratungsangeboten und sozialen Projekten steht das Haus für Gruppen offen, die sich regelmäßig treffen möchten. Ein Beispiel dafür ist die Selbsthilfegruppe „Believe in You – Stark ohne Alkohol“.

Die Selbsthilfegruppe „Believe in You – Stark ohne Alkohol“ richtet sich an Menschen, die Unterstützung auf ihrem Weg aus der Alkoholabhängigkeit suchen.

„Unsere Gruppe bietet einen geschützten und vertrauensvollen Raum, in dem wir offen über unsere Erfahrungen, Herausforderungen, Erfolge und auch Rückschläge sprechen können“, erklären die beiden Gruppenleiter Michael Hartmann und Thomas Blenkers.

Die Treffen der Gruppe sind geprägt von gegenseitigem Respekt und Empathie. „Hier wird niemand verurteilt. Es geht darum, sich gegenseitig zu stärken, neue Perspektiven zu gewinnen und gesunde Wege für ein Leben ohne Alkohol zu finden“, betont Hartmann.

Die Gruppe heißt sowohl Menschen willkommen, die gerade erst über Veränderung nachdenken, als auch diejenigen, die bereits abstinent leben. „Man verliert nichts, wenn man kommst – man kann nur dazugewinnen“, so Hartmann weiter.

Die Treffen finden immer montags zwischen 19 und 21 Uhr statt. Gerne kann vorab Kontakt mit Michael Hartmann unter 0157 77007023 aufgenommen werden.

Mit dem Mechel-Haus setzt der Caritasverband Geldern-Kevelaer ein klares Zeichen für mehr Gemeinschaft und Unterstützung im Quartier.

„Es gibt so viele tolle Initiativen und Gruppen in unserer Region – mit dem Mechel-Haus schaffen wir einen Rahmen, in dem diese Angebote zusammenkommen“, so Sieben.

Interessierte Gruppen und Organisationen, die das Mechel-Haus für Treffen oder Veranstaltungen nutzen möchten, können sich direkt an Quartiersmanagerin Jessica Sieben wenden, die telefonisch unter 02832 9773855 oder per E-Mail unter jessica.sieben@caritas-geldern.de erreichbar ist.