Bei strahlendem Sonnenschein, angenehmen Temperaturen und in bester Schützenstimmung ermittelten die Bürgerschützen am Samstag ihren diesjährigen König: Maurice Pastuska ist König der „Bürger“ 2023; zu seinem Adjutanten ernannte er seinen Schützenbruder, Freund und Mitstreiter um die Königswürde, Michael Pool.

In lockerer Runde versammelten sich die Schützenbrüder beim Lokal „Kävelse Luij“ in der Maasstraße, um dann pünktlich unter Begleitung von Musikverein und Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr zur Residenz von König Tobias Kocken und Adjutant Klaus Keuler zu ziehen. Der scheidende König hatte als Residenz die Galerie Kocken in der Hauptstraße gewählt. Die Zugteilnehmer verweilten hier bei kühlen Getränken und Frischgezapftem und nutzen die Gelegenheit zum Gespräch untereinander und mit Passanten, die zahlreich in der Geschäftsstraße unterwegs waren. Zur großen Freude der Schützenbrüder fanden sich in diesem Jahr auch viele Kinder der Mitglieder ein. Hier wurde eigenes ein Schießen organisiert. Über Hauptstraße, Markt- und Twistedener Straße führte der Weg zur Josef-Schotten-Schützenhalle. Nach den Begrüßungsworten konnte Präsident Stefan Boßmann noch die Schützenbrüder Werner Hax für 40 Jahre Mitgliedschaft, Lothar Weiblen und Marcus Plümpe für 25 Jahre ehren.

Das Schießen

Nach Ansprache und Verteilen der Schießnummern startete das Schießen auf die Preise. Christian Mülders, neues Mitglied der Gesellschaft, errang nach dem 79. Schuss den 1. Preis (linker Flügel), Bernd Pool mit dem 103. Schuss den 2. Preis (rechter Flügel) und Klaus Laermann mit Schuss 117 den 3. Preis (Kopf).

Gleichzeitig fand das Schießen der Kinder statt.

Kurze Pause – die beiden Anwärter Maurice Pastuska und Michael Pool stärkten sich noch kurz mit frisch Gegrilltem und traten dann zum Wettstreit um die Königswürde an. Mit einem spannenden Schießen zogen sie Schützenbrüder, Familienmitglieder, Gäste und Freunde mit in den Bann. Und dann fiel reichlich Holz und damit der Rest des Holzviehs – Maurice Pastuska entschied den Wettstreit für sich. Er ist König der Bürgerschützen 2023 und erwählt seinen Mitstreiter und Freund Michael Pool zu seinem Adjutanten.

Musikalische Begleitung

Unter musikalischer Begleitung des Spielmannszugs der Freiwilligen Feuerwehr und des Musikvereins fand die Übergabe der Königs- und Adjutantenkette und der Preise des Preisschießens statt. Präsident Stefan Boßmann gratulierte den Würdenträgern und verlieh die Preise für das Kinderschießen. Alle Anwesenden freuten sich hier über die große Schar der Kinder, die dieses Angebot gerne angenommen hatten und mit großer Begeisterung „ihr“ Schießen genießen konnten. Stefan Boßmann dankte allen Anwesenden für die sehr gute Beteiligung am Schießen und die gute Stimmung während des gesamten Tages.

Adjutant Thomas Nolden kam es dann zu, alle anwesenden Gäste, Festkettenträger, Könige und Vorstände der befreundeten Vereine zu begrüßen und einzuladen, den Würdenträgern zu gratulieren und mit ihnen auf ihr Festjahr anzustoßen.

Der Ausklang des Abends fand im „Gelder Dyck“ statt. Auf dem Weg zum Lokal war es für den Festzug eine Selbstverständlichkeit, über den Kapellenplatz zum Gruß an die Gottesmutter zu ziehen. Bei so manchen Bieren und Getränken unterschiedlichster Art ließen die „Bürger“ den Tag ausklingen.