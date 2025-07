Mauerwerk eines Ziergartens beschädigt

An der Feldstraße in Kevelaer kam es am Freitag, 11. Juli 2025, gegen 13.15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht.

Zwei unbeteiligte Zeugen konnten beobachten, wie ein grauer VW Touareg mit einem weißen Anhänger samt Plane/Spriegel, auf dem Parkplatz eines Supermarktes, dass Mauerwerk eines Ziergartens beschädigte. Der unbekannte Verkehrsteilnehmende entfernte sich im Nachgang von der Örtlichkeit, während die Zeugen die Polizei informierten.

Die Polizei Geldern sucht weitere Zeugen sowie den Unfallverursacher und nimmt Hinweise unter 02831 1250 entgegen.