Maskierte stehen mitten in der Nacht vor der Tür

Am Montag (24. September) gegen 1.00 bis 2.00 Uhr hörte ein 79-jähriger Mann in der Nacht Hilferufe vor seinem Bauernhof an der Niersstraße. Als er die Haustür öffnete, stand dort ein maskierter Mann, der seinen Fuß in den Türspalt stellte. Gemeinsam mit einem zweiten Mann, der unmaskiert war, drangen die Täter in das Haus ein. Einer von ihnen hielt einen Gegenstand in der Hand, den das Opfer für eine Art Schusswaffe hielt. Die Täter befragten den 79-Jährigen nach Geld und suchten im Haus nach Wertgegenständen. Dann flüchteten sie ohne Beute mit einem Auto, welches sie in rund 50 Meter Entfernung abgestellt hatten.

Ein Täter war mit einem Halstuch maskiert. Er war etwa 1,85m groß, hatte kurze dunkle Haare und eine kräftige Figur. Er sprach deutsch und hatte eine sehr tiefe Stimme. Bekleidet war der Täter mit einer braunen Hose und mit braunen Schuhen.

Der zweite Täter war unmaskiert. Er war 55 bis 65 Jahre alt, 1,90 bis 1,95m groß und hatte eine stämmige Figur mit einem deutlichen Bauch. Er trug braune Stiefel.

Täterhinweise bitte an die Kripo Kalkar unter Telefon 02824 880.