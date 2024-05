Markus Kaenders ist König der Bürger

Am vergangenen Samstag, 4. Mai 2024, fand das Preis- und Königsschießen der Bürger-Schützengesellschaft Kevelaer 1881 e. V. statt. Die „Bürger“ schlossen mit ihrem Schießen den Reigen der Kevelaerer Schützenvereine und ermittelten in einem fairen und spannenden Wettstreit ihren neuen König. Markus Kaenders wird in diesem Jahr die Königskette der Bürger-Schützengesellschaft tragen; zu seinem Adjutanten wählte er seinen Schützenbruder und Mitstreiter um die Königswürde, Jan Klucken.

Präsident Stefan Boßmann und seine Vorstandskollegen konnten sich über eine gute Beteiligung, zahlreiche Besucher beim Wettstreit um die Königswürde und gute Stimmung während des gesamten Veranstaltungstages freuen. Das Wetter blieb den Bürgern gewogen; erste Regentropfen fielen, nachdem auch der Vogel gefallen war. Die Proklamation und die Gratulationen wurden in die Josef-Schotten-Schützenhalle verlegt.

Aufgrund des immer stärkeren Regens fuhr – zur Überraschung vieler – ein Bus vor, der Musik und Schützengesellschaft zur Königsresidenz brachte. Hier wurde bis zum frühen Sonntagmorgen auf das Wohl von König und Adjutant angestoßen.

Preisträger

Die Preisträger im Einzelnen:

1. Preis – rechter Flügel:

Jan Klucken

2. Preis – linker Flügel:

Rüdiger (Roger) van Straelen

3. Preis – Kopf:

Bernd Pool

Klotzkönig:

Mark van Well