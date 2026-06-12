Marktstraße neue Parkregeln

Wer in diesen Tagen durch die Innenstadt fährt, sollte aufmerksam auf die neue Beschilderung achten: Für die Marktstraße und angrenzende Bereiche gilt ab sofort ein eingeschränktes Halteverbot. Die Stadt reagiert damit auf die angespannte Verkehrssituation im Zentrum und will für mehr Ordnung und Sicherheit sorgen.

Ausweitung bis zum Roermonder Platz

Die neue Regelung betrifft nicht nur die Marktstraße selbst. Sie erstreckt sich über den gesamten Abschnitt bis zum St.-Klara-Platz sowie auf den rückwärtigen Bereich des Rathauses. Auch der Bereich bis zum Schild „verkehrsberuhigter Bereich“ am Roermonder Platz ist einbezogen. Damit wird eine zentrale Achse der Kevelaerer Innenstadt neu organisiert.

Kurz halten statt parken

Mit der Änderung entfällt die Möglichkeit, in diesem Bereich zu parken. Fahrzeuge dürfen lediglich kurzzeitig halten – und das auch nur unter klaren Vorgaben. Erlaubt ist ein Stopp von maximal drei Minuten. Diese Zeit darf ausschließlich genutzt werden, um Personen ein- oder aussteigen zu lassen oder um Waren zu be- und entladen.

Die Regelung gilt grundsätzlich auf allen öffentlichen Verkehrsflächen innerhalb der Zone. Nur wenn zusätzliche Verkehrszeichen oder besondere Einrichtungen andere Vorgaben machen, gelten Ausnahmen.

Mehr Sicherheit und bessere Erreichbarkeit

Ziel der Maßnahme ist es, den Verkehrsfluss zu verbessern und gefährliche Situationen durch parkende Fahrzeuge zu vermeiden. Gerade in den stark frequentierten Bereichen rund um Marktstraße und Rathaus kam es in der Vergangenheit immer wieder zu Engstellen und Behinderungen.

Die Stadt bittet alle Verkehrsteilnehmer, die neue Regelung zu beachten. Wer die Innenstadt besucht, sollte mehr Zeit für die Parkplatzsuche einplanen oder auf alternative Stellflächen ausweichen. Nur so kann die gewünschte Entlastung im Zentrum erreicht werden.