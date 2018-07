Marketing-Preis-Kevelaer am 30.11.2018

Der Marketing-Preis-Kevelaer wird von der Wirtschaftsförderung der Wallfahrtsstadt Kevelaer in diesem Jahr bereits zum 31. Mal verliehen. Das teilt die Stadt per Pressemitteilung mit. Weiter heißt es: „Ausgezeichnet werden erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer für herausragende Leistungen.

„Der Marketing-Preis-Kevelaer ist im Grunde genommen ein Unternehmerpreis, was mit der Definition von Kategorien und der Eingrenzung von Themen einfach noch besser herausstellt werden kann“, so Hans-Josef Bruns, Leiter der Wirtschaftsförderung in Kevelaer.

Kategorien:

Gründer

Unternehmensgründungen sind wichtige Treiber für wirtschaftliches Wachstum. Sie haben eine besondere Bedeutung für Erhalt und Stärkung eines Wirtschaftsstandortes. Gerade kleinere und mittelständische Unternehmen haben daran einen großen Anteil und – es entstehen neue Arbeitsplätze. Das ist auch für Kevelaer ein sehr wichtiger Faktor. Knapp 400 Arbeitsplätze sind 2017 neu entstanden. Das sollte so weiter gehen. Aus diesem Grund bleibt auch 2018, im dritten Jahr in Folge, die Kategorie „Gründer“ bestehen.

Unternehmerpersönlichkeit und gesellschaftliches Engagement

In der Öffentlichkeit wird das Engagement von Unternehmen in der Regel mit Spenden und Sponsoring in Verbindung gebracht – vor allem also mit dem Einsatz finanzieller Mittel. Viele Unternehmen engagieren sich aber mit all ihren Ressourcen wie Zeit, Wissen und Know-how der Mitarbeiter, Sachmitteln, Produkten, Dienstleistungen, oder indem sie z.B. ihre Kontakte und ihren Einfluss nutzen, um auf gemeinnützige Botschaften und Themen aufmerksam zu machen. In dieser Kategorie geht es um die persönliche Motivation des Unternehmers und um die Frage, welche Vorteile sich für Unternehmen durch das Engagement ergeben.

Marketingkonzepte

Ein effizientes Marketing mit dem Kunden gewonnen und gebunden werden, ist für alle Unternehmen ein sehr wichtiger Faktor, um erfolgreich am Markt bestehen zu können. Das Herzstück ist dabei i.d.R. ein Marketingkonzept. In dieser Kategorie geht es um die Festlegung von Zielgruppen und um die Definition der unternehmerischen Ziele und der Strategie. Wie dann ein konkretes Marketingkonzept erarbeitet wird und wie es aussieht und umgesetzt wird, ist Kern dieser Kategorie.

Sonderpreis

Auch in diesem Jahr wird ein Sonderpreisträger geehrt. Dieser Preis wird ausgelobt für einen besonders engagierten Mitbrger oder Verein. „Mit dem Sonderpreis wollen wir der Tatsache Rechnung tragen, dass sehr viele engagierte Personen und Vereine Kevelaer über die Stadtgrenzen hinaus präsentieren und damit die Einmaligkeit unserer Stadt überregional unterstreichen“, betont Bürgermeister Dr. Dominik Pichler.

Im Rahmen einer unterhaltsamen Jubiläumsveranstaltung werden alle vier Preisträger am 30. November 2018 um 19.30 Uhr im Konzert- und Bühnenhaus der Stadt Kevelaer ausgezeichnet.

„Für mich ist der Marketing-Preis einer der besten Werbeträger für die Leistungsfähigkeit unserer Unternehmen und damit ganz klar Aushängeschild für unsere ganze Kevelaerer Wirtschaft. Wir möchten gerade auch die Unternehmen nochmal motivieren und auffordern, sich bei uns selbst zu melden“, so Wirtschaftsförderer Bruns.

Vorschläge werden schriftlich (Peter-Plümpe-Platz12, 47623 Kevelaer) oder fernmündlich (02832/122-212) entgegen genommen. Die E-Mail-Adresse lautet:

wirtschaftsfoerderung@kevelaer.de. Meldungen per Internet über die Seite www.kevelaer.de möglich.“