Die Zielsetzung für die virtuelle Marketing-Preis-Veranstaltung am Samstag, 5. Dezember 2020, ist klar: Es soll eine gesunde Mischung aus Wirtschaftsthemen, Unterhaltung und Verknüpfungen zur Corona-Pandemie geben. Die Bezeichnung „Marketing-Preis“ ist dabei in der Tat irreführend, denn in diesem Jahr wird es, im Gegensatz zu den vergangenen 32 Ausführungen, keine Preisträger geben. Nach Auffassung der Verantwortlichen wäre es in Zeiten einer Pandemie denkbar unpassend und ein falsches Signal gewesen, Unternehmen für wirtschaftliche Leistungen auszuzeichnen.