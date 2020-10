Marienlob in der Nachbarschaft

„Als wir am 14. März 2020 die Mitteilung bekamen, dass wegen der Corona-Pandemie keine öffentlichen Gottesdienste mehr gefeiert werden durften, ahnte noch niemand, wie groß die

Einschnitte in unseren Alltag noch sein würden“, erinnert sich Hochmeister Peter Leenders von der Consolatrix-Bruderschaft. „Zwei Tage später blieben auch die Schulen und Kindergärten geschlossen, wiederum zwei Tage später durften die Geschäfte nicht mehr öffnen. Unsere Straßen waren wie ausgestorben.“

In dieser Zeit versammelten sich Mitglieder der Consolatrix-Bruderschaft an jedem Abend um 18 Uhr auf dem Kapellenplatz vor dem Gnadenbild, um stellvertretend für die vielen Mitbürgerinnen und Mitbürger, aber auch für die Pilgerinnen und Pilger die Trösterin der Betrübten um Fürsprache in dieser trostlosen Zeit zu erbitten. „Allen Mitgliedern der Bruderschaft sei an dieser Stelle unser herzlicher Dank für diesen Dienst der Nächstenliebe ausgedrückt“, fügen die beiden Pastore Gregor Kauling (Regens) und Andreas Poorten (Subregens) an.

Nach und nach seien die Einschränkungen zurückgenommen worden. Seit Anfang Mai können wieder öffentliche Gottesdienste gefeiert werden. Die Nöte und die Trostlosigkeit seien aber nicht vorbei. „In Kevelaer sind wir zwar bisher ganz gut durch diese Krise gekommen. Doch es dürfte niemanden geben, der sich nicht um Angehörige sorgt, besonders diejenigen, die in Krankenhäusern liegen und Seniorenheimen leben“, heißt es im Namen der drei Mitglieder. „So gibt es gerade in unserer Zeit viele Anliegen, sich zum Bittgebet im Marienlob zu versammeln. Aber auch zum Dank für durchgestandene Zeiten der Not.“

Die Gläubigen sind herzlich zu dem täglichen Marienlob um 18 Uhr in der Kerzenkapelle eingeladen, ganz besonders aber in der Woche vom 1. bis 6. November in der die Nachbarschaft für das Marienlob vorgesehen ist.

„Wir verbinden uns im Gebet mit den vielen Pilgerinnen und Pilger, besonders aber auch mit der Gottesmutter selbst“, teilen Leenders, Kauling und Poorten mit. „Denn in ihrem Lobgesang, dem Magnifikat, preist sie Gott als ihren Retter, der machtvolle Taten vollbringt.“

Nachbarschaften

1. bis 6. November

Biegstraße / Eikenboom

Biegstraße / Mitte

Biegstraße / Ende

Brunnenstraße / Anfang

Stormstraße

Weezer Straße 45/71

Antoniusstraße

Rosenbroecksweg

Op de Höls

7. bis 13. November

Biegstraße / Ende

Heinestraße

Cranachstraße

Dondertstr. / Anfang

Hoogeweg

Sonnenstr.

Venloer Straße 53/75

Verdistraße

14. bis 20. November

Weezer Str./Von–Ketteler– Siedlung

Beethovenring / Mitte

Drosselweg

Gelderner Str. 143 – 189

Gelderner Straße ab 191

Venloer Str. / Op de Tomp

Venloer Str. / Knollenkamp

Koxheidestraße / Mitte

Weezer Str. 201-211

21. bis 30. November

Am Hagelkreuz/An der Dondert

Beethovenring / Anfang

Dondertstr. / Ende

Feldstraße

Gerhard – Korthaus – Straße

Koxheidestraße

Maasstr./Wember Str. Anfang

Nordstraße Ende/Kolbestraße (Nordend)

Brunnenstraße / Ende

Gelderner Straße

Verdistraße