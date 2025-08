Marienkäfer: Rettet unseren Rutschenberg!

In der Kindertagesstätte Marienkäfer e.V. in Schravelen steht der beliebte Abenteuerhügel kurz vor der Sperrung. Er ist Piratenschiff, Aussichtsturm, Höhle und Rutschenberg in einem. Das Zentrum des Spielgartens. Einen weiteren Winter wird das Holz der Konstruktion allerdings nicht mehr aushalten.

Die Elterninitiative möchte daher das Crowdfunding der Volksbank an der Niers nutzen, um den Hügel zu retten.

Denn viele schaffen wirklich mehr. Das möchte die Elterninitiative zeigen. „Genau jetzt ist es wichtig, sich gegenseitig zu helfen. Als Vorbild für unsere Kinder, um Werte zu leben und zu vermitteln und um zu zeigen, was man als starke Gemeinschaft schaffen kann“, heißt es von der Initiative.

Die Spendenaktion läuft noch bis zum 21. September 2025. Und es zählt jeder Euro! Denn bei jeder Spende ab 5 Euro legt die Volksbank noch 10 Euro obendrauf! Und damit nicht genug: Die Kindertagesstätte Marienkäfer e.V. veranstaltet am Weltkindertag, dem 20. September, ein Familienfest. Dabei kommt jeder auf seine Kosten: Es gibt eine große Tombola mit tollen Gewinnen, Kinderschminken und Glitzertattoos, spannende Kinderexperimente zum Mitmachen sowie einen Kreativbasar, auf dem kleine und große Kunstwerke angeboten werden. Alle Einnahmen kommen dem Abenteuerhügel zugute. Außerdem kann man Kaffee und Kuchen genießen oder sich durch ein internationales Buffet probieren.

www.viele-schaffen-mehr.de/projekte/rettet-den-abenteuerhuegel

Die Elterninitiative dankt von Herzen für die Unterstützung.