Marianne Steeger ist 95 Jahre alt

Ihren 95. Geburtstag feierte Marianne Steeger aus Wetten im Knoase-Saal bei Heike Niesel. Zwei Töchter und zwei Söhne, wovon einer aus Polen und der andere aus Australien anreiste, gratulierten. Zu den weiteren Gästen zählten neben Freunden, Verwandten, früheren Moosbur-Kolleginnen Nachbarinnen vom Mühlenhoek und aus Altwetten.

Als geborene van Husen wuchs die Jubilarin auf dem Plankenhof in der Berendonk mit zwei Brüdern und zwei Schwestern auf. Sie heiratete 1949 den späteren Ortsvorsteher Peter Steeger und bewirtschaftete mit ihm den Teleushof in Wetten am Altwettener Weg (früher Winnekendonker Straße). Nach seinem Tod 1973 übernahm sie an der Marienstraße das ehemalige Lehrerhaus von Hermann Alders, in dem sie ihren Haushalt bis Ende letzten Jahres noch alleine versorgte.

Mittlerweile fühlt sie sich im Josefhaus sehr gut aufgehoben, nimmt an allen Aktivitäten teil und liest wöchentlich das Kevelaerer Blatt. Sie genießt es, durch ihren Heimatort spazierengefahren zu werden und sich an der Natur zu erfreuen.