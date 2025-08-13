Maria Himmelfahrt in Kevelaer

Das kommende Wochenende steht in der Pfarr- und Wallfahrtsgemeinde Sankt Marien in Kevelaer ganz unter dem Eindruck des Festes Maria Himmelfahrt.

Die festlichen Tage beginnen am Freitag, 15. August, um 10 Uhr. In der Basilika findet zu diesem Zeitpunkt das Pontifikalamt zum Fest statt. Der Zelebrant ist der Abt der Abtei Hamborn, Albert Dölken.

„Abt Albert ist Kevelaer und der Wallfahrt seit vielen Jahren sehr verbunden“, so Pastoralreferent Dr. Bastian Rütten. „So freuen wir uns besonders darauf, dass er an diesem Tag mit uns ist!“

Um 15 Uhr findet die Pilgerandacht statt, an deren Ende traditionell zum Einzelsegen eingeladen wird.

Der Festtag schließt am Abend mit dem traditionellen Orgelkonzert. Zu Gast ist der Organist Pavel Kohout aus Brno (Brünn). Er bringt unter anderem Werke von Dvořák und Smetana zu Gehör. Beginn ist um 20 Uhr in der Basilika.

Vigilfeier mit Lichterprozession

Das Fest Maria Himmelfahrt (gleichzeitig auch Patronatsfest der Basilika) wird traditionell auch im Rahmen einer Äußeren Feier am folgenden Wochenende gefeiert. Diese Feiern beginnen am Samstag, 16. August, um 20 Uhr. Dann beginnt die Vigilfeier.

„Im Mittelpunkt dieser Feier liegt die Lichtfeier“, so Bastian Rütten. „Musik, eine biblische Lesung und Gebete an der Schwelle des Abends prägen diesen Gottesdienst.“

Am Ende schließt sich die große Lichterprozession an. Diese zieht von der Basilika über die Busmannstraße, Annastraße und Hauptstraße zum Kapellenplatz. Dort findet der Abendsegen zum Abschluss statt. Die musikalische Gestaltung liegt in diesem Jahr beim Familienchor der Basilikamusik unter der Leitung von Chordirektor Dominik Giesen.

Bischof Bistum Trier

Am Sonntag, 17. August, wird das Pontifikalamt um 10 Uhr vom Bischof des Bistums Trier gefeiert.

„Bischof Dr. Stephan Ackermann freut sich bereits sehr auf Kevelaer“, so Dr. Rainer Killich. Der Generalsekretär der Wallfahrt freut sich nicht nur auf Bischof Ackermann, sondern auf viele Menschen an diesem Wochenende.

Traditionelle Siegprozession

„Erfahrungsgemäß beginnen mit Maria Himmelfahrt sehr lebendige Wallfahrtstage bis in den späten September hinein. An Himmelfahrt freuen wir uns zum Beispiel unter anderem sehr auf die traditionelle Siegprozession. Diese bringt Pilgerinnen und Pilger aus verschiedenen Gemeinden und Bistümern zu uns, die alle eines eint: sie leben an der Sieg“, so Killich.

Das Hochamt wird musikalisch vom Basilikachor gestaltet. An der Orgel musiziert alle Tage Basilikaorganist Elmar Lehnen.

Am Nachmittag findet um 15 Uhr wieder eine Pilgerandacht statt, die auch wieder mit einem Einzelsegen schließt.

„Als Wallfahrtsleitung freuen wir uns nicht nur auf diese Feiern, sondern vor allem auf die Begegnung mit vielen Menschen“, so Wallfahrtsrektor Stefan Dördelmann. „Alle sind herzlich willkommen, hier bei der Mutter Gottes in Kevelaer“, so Dördelmann weiter.