Maria hat den Mantel ausgebreitet

Ein Ereignis von Seltenheitswert: die Marientracht. Das Gnadenbild der Consolatrix Afflictorum wurde nur wenige Male durch die Wallfahrtsstadt getragen: zum 200-Jahre-Jubiläum 1842, am Tag seiner Krönung 1892, nach dem II. Weltkrieg im Jahr 1951 und zum 350-jährigen Jubiläum 1992. Jetzt, am 3. Juni 2017, war es wieder so weit: Pastor Rolf Lohmann lud ein, das 375-jährige Bestehen der Wallfahrt in gebührender Ehre zu feiern.

Schon am Abend vor der Marientracht war das 7,5 mal 11 Zentimeter große Bild aus seinem Schrein in der Gnadenkapelle herausgenommen und in einen Trageschrein eingesetzt worden. In einer Ansprache erinnerte Pastor Lohmann daran, dass die Menschen zur Entstehungszeit der Wallfahrt bettelarm waren. Viele waren auch im Dreißigjährigen Krieg gestorben. In dieser Zeit der Not flüchteten die Menschen zu diesem kleinen Bild auf Augenhöhe und fanden Schutz, Liebe und Geborgenheit. Auch heute sei Maria als Trösterin der Betrübten für alle da: „Jeder hat hier seinen Platz, alle sind hier willkommen!“, sagte er.

In festlicher Prozession wurde das Bild anschließend nach St. Antonius gebracht. Pastor Andreas Poorten begrüßt…

