Marc Marshall kommt nach Kevelaer

Marc Marshalls Weihnachtskonzerte sind für viele seiner Fans sowie Musikliebhaber und Musikliebhaberinnen ein fester, jährlicher Termin im Kalender und eine liebgewonnene Tradition in der Weihnachtszeit. Am Dienstag, 3. Dezember, kommt der Sänger für einen Auftritt nun auch in die Wallfahrtsstadt. Das Weihnachtskonzert findet um 19.30 Uhr im Konzert- und Bühnenhaus statt.

Das Publikum feiert Marshall bundesweit mit ausverkauften Konzertsälen und Kirchen. Begeisterte Pressestimmen ernannten den vielseitigen Bariton zum „Meister der leisen Töne“ und „Botschafter für Frieden und Freundschaft“. „Wo seine Stimme erklingt, öffnen sich die Herzen der Menschen“, heißt es in der Konzertankündigung. „Diese Stimme berührt, sie erzählt Geschichten. Verbindlich, wertschätzend, emotional, humorvoll, zärtlich und kraftvoll.“

Zum ersten Advent beginnt die bundesweite Weihnachtstournee von Marc Marshall. Der Entertainer gastiert mit seinem neuen Weihnachtsprogramm bis zum Jahresausklang in 20 Städten. Bei dem Programm sei die Wucht der Emotionalität und die Leidenschaft des Kreativen in jeder Minute spürbar, machen die Veranstalter Lust auf die Konzerte.

„Lasst uns besonders zur Weihnachtszeit in Harmonie und Freundschaft miteinander sein“, lädt Marc Marshall ein. „Es ist mir eine Herzenssache, mit Ihnen und Euch, wie eine große Familie, die Tradition und den Geist der Weihnacht mit Musik zu beleben.“

Mit seinem Konzertprogramm verbindet Marshall traditionelle Weihnachtslieder- und texte, die Werte wie Familie und Freundschaft ehren. „Verzaubernd, wohltuend, fröhlich; bis die letzte Melodie verklingt.“ Dabei greift der Marshall im Zusammenspiel mit seinem Publikum den Rhythmus und das Gefühl des Augenblicks auf. „Seine farbenreiche Baritonstimme entfaltet bei diesem vielseitigen Repertoire ihre ganze Schönheit“, heißt es in der Konzertankündigung weiter. Begleitet wird Marc Marshall am Klavier von René Krömer, der vielen noch als Pianist von Udo Jürgens in Erinnerung ist.

„Ich freue mich auf unsere Konzertgäste, die uns im Advent ihre Zeit und Aufmerksamkeit schenken“, so Marc Marshall. „Bei unseren Konzerten teilen wir die Werte für ein harmonisches Miteinander, Liebe, Frieden und Respekt.“

Tickets sind auf www.eventim.de erhältlich.