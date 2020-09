Der ehemalige Beigeordnete der Wallfahrtsstadt trat als CDU-Kandidat an

Der ehemalige Kevelaerer Beigeordnete Marc Buchholz hat in Mülheim an der Ruhr bei der Stichwahl um den Posten des Oberbürgermeisters gewonnen. 56,91 Pozent der Wähler hatten ihre Stimme für Buchholz (CDU) abgegeben. Konkurrentin D. Monika Griefahn (SPD) liegt bei 43,09 %. Die Wahlbeteiligung in der Ruhstadt lag bei 37,82 Prozent.