Mannschaften auswärts erfolgreich

Spielbericht 2. Mannschaft vom 28.11.2025

Die 2. Mannschaft des BC Laubfrosch Kervenheim spielte am Wochenende auswärts bei GW Kleve-Hau 2 und holte einen klaren Sieg. Fritz Wiegand trat als Ersatz für Kervenheim an und gewann gegen Wolfgang Pastoors 77 zu 56 in 20 Aufnahmen.

Wolfgang Pfitzner machte auch ein gutes Spiel. Er holte die Punkte für Kervenheim gegen Werner Berson 80 zu 47 in 18 Aufnahmen. Heinz Franzen verlor leider gegen Karl-Heinz Cloesters 35 zu 49 in 20 Aufnahmen. Die Siegpunkte erzielte mit einem hervorragenden Ergebnis Thomas Büchner für Kervenheim. Er gewann 80 zu 27 in 13 Aufnahmen, somit war der 6:2 Sieg für Kervenheim perfekt.

Spielbericht 3. Mannschaft vom 29.11.2025

Die 3. Mannschaft hatte auch ein Auswärtsspiel, gegen Unter Uns Uedem 2. Klaus Cleve konnte keine Punkte für Kervenheim erspielen. Er verlor gegen Michael Spieckermann 24 zu 33 in 20 Aufnahmen. Rüdiger Spielmann gewann seine Partie gegen Ingo Fücker 36 zu 28 in 20 Aufnahmen. Paul Bannasch gewann knapp gegen Sven Bruns 36 zu 33 in 20 Aufnahmen und Helmut Gesthüsen gewann auch für Kervenheim gegen Hermann Cleven mit 46 zu 27 in 20 Aufnahmen. Damit war der 6;2 Sieg für Kervenheim perfekt und die Punkte konnten mit nach Kervenheim genommen werden.

Spielbericht 1. Mannschaft vom 29.11.2025

Die 1. Mannschaft spielte zu Hause gegen SV Friedrichsfeld 1. Die Friedrichsfelder spielen die erste Saison im Billard Kreis Kleve. Die ersten Spiele bestritten für Kervenheim Michael Brouwers und Karl–Heinz Schmithuisen. Michael machte es sehr spannend musste sich aber dem Weseler Norbert Gartmann 83 zu 133 in 20 Aufnahmen geschlagen geben. Karl-Heinz spielt in dieser Hinrunde bis jetzt stark unter seinen Möglichkeiten. Er verlor gegen Gerd Kellermann 50 zu 97 in 20 Aufnahmen.

In der zweiten Runde mussten Christian Schmithuisen und Karl-Heinz Brouwers ans Brett, Karl-Heinz Brouwers konnte auch keinen Sieg einfahren. Er verlor 83 zu 91 in 20 Aufnahmen. Der einzige Kervenheimer Spieler, der Punkte holte, war Christian. Er gewann gegen Martin Richter 175 zu 56 in nur 7 Aufnahmen mit einer Höchstserie von 95 Points. Das nützte leider nichts mehr für Kervenheims letztes Hinrundenspiel. Es ging damit 2:6 verloren.