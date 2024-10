Manfred Nilkens erhält Ehrenamtspreis

Am Sonntag, 15. Oktober 2024, wurde Manfred Nilkens im Rahmen des Fußball-Seniorenspieltags des SV Union Wetten feierlich mit dem DFB-Ehrenamtspreis 2024 ausgezeichnet. Diese Ehrung, die vom Deutschen Fußball-Bund bereits zum 27. Mal verliehen wird, würdigt ehrenamtliche Mitglieder, die sich durch ihre besonderen Leistungen für ihre Vereine und den Fußball im Allgemeinen verdient gemacht haben.

Trainer und 1. Vorsitzender

Manfred Nilkens hat in mehr als 16 Jahren als Trainer im Fußball-Jugend- und vor allem im Damenbereich die sportliche Entwicklung des SV Union Wetten der vergangenen Jahre mitgeprägt. Daneben führt er als 1. Vorsitzender den Verein mit großem Engagement und Einsatz an und konnte in den vergangenen Jahren einige Großprojekte wie den Bau einer Kunstrasenanlage oder eines Padelplatzes gemeinsam mit den Unionern verwirklichen.

Nach einer kurzen Begrüßung durch den Geschäftsführer des Vereins, Andre Peters, erfolgte die feierliche Übergabe der Auszeichnung durch Richard Peters, den Ehrenamtsbeauftragten und Kassierer des Fußballverbandes Niederrhein.

Dank an Ehrenamtliche

In einer kurzen Dankesrede hob Nilkens die Unterstützung seiner Familie hervor, die ihm stets den Rücken freigehalten habe, während er unzählige Stunden auf dem Sportplatz verbracht habe. „Ohne ihre Unterstützung wäre das alles nicht möglich gewesen“, betonte er. Gleichzeitig richtete er seinen Dank auch an alle Trainer und Betreuer des Vereins, die ebenfalls unermüdlich ehrenamtlich für die Union tätig sind und das Vereinsleben mitgestalten.