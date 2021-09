Manfred Holtermann ist Buschkönig 2021

Im August versammelten sich die Mitglieder der Bürger-Schützengesellschaft Kevelaer vor dem Rathaus in Kevelaer, um gemeinsam zum Schießstand nach Twisteden zu radeln. Traditionell ermitteln die Bürgerschützen am vierten Samstag im August ihren Buschkönig. Das Schießen im vergangenen Jahr hatte gezeigt, dass das erstellte Veranstaltungskonzept mit Sicherheits- und Hygienevorgaben diese Veranstaltung ermöglichte. Das etwas wechselhafte Wetter brachte beim Schießen und bei der guten Stimmung am Schießstand keinerlei Einbußen. Mit dem 347. Schuss errang Schützenbruder Manfred Holtermann den Titel „Buschkönig 2021“.

Die Vorgaben für die Durchführung der Buschpartie war allen Teilnehmern aus dem vergangenen Jahr bekannt: Als vereinsinterne Veranstaltung mit wenigen geladenen Gästen unter freiem Himmel, kein gezapftes Bier, sondern alle Getränke aus Flaschen, breite Tische für maximal zehn Personen und WC-Wagen und somit coronagerecht ließen sich die Stunden genießen.

Zunächst wurden die Preise ermittelt:

1. Preis: Thomas Nolden mit dem 58. Schuss, 2. Preis: Manfred Holtermann mit dem 92. Schuss und 3. Preis: Bernd Pool mit dem 139. Schuss.

Nach einer Pause mit Gegrilltem und einigen weiteren Bieren ging es dem Vogel ans Gefieder, der sich hartnäckig auf der Stange hielt. Nach insgesamt 347 Schuss gelang es Schützenbruder Manfred Holtermann, den begehrten Titel „Buschkönig“ zu erlangen.

Nach weiteren Getränken und angeregten Gesprächen machten sich die letzten Schützen des Tages dann nach dem gemeinsamen Aufräumen des Schießgeländes kurz nach 22 Uhr auf den Heimweg – das Ende war im Veranstaltungskonzept ausdrücklich vorgeschrieben worden.