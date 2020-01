Manege frei für die Showgirls

Die Tänzerinnen des VFR begeben sich für ihre neue Show in den Zirkus

Es ist wieder so weit: Mit dem Beginn des neuen Jahres und der immer näher rückenden Karnevalszeit wird es für die Showgirls des VFR Blau-Gold Kevelaer allmählich spannend. Die Session 2019/2020 und die damit verbundenen Vorbereitungen laufen schon lange auf Hochtouren. Nun wird es Zeit, das diesjährige Thema des Showtanzes bekannt zu geben.

Auch in diesem Jahr können Zuschauer eine abwechslungsreiche Show erwarten. Ort des Geschehens: der Zirkus. Die Manege betreten 26 Tänzerinnen im Alter von 17 bis 31 Jahren. Besonders aufregend wird es für die sieben neuen Tänzerinnen, die dieses Jahr das erste Mal im Scheinwerferlicht stehen werden. Schon seit Monaten werden Tanzschritte und Hebungen erlernt, trainiert und perfektioniert, um das Publikum zu begeistern.

All das ist mit viel Arbeit, vor allem für die Trainerin Verena Görtz, verbunden und verlangt von allen Tänzerinnen Disziplin, Verantwortung und Konzentration. Die Showgirls laden dazu ein, sich von der magischen Zirkusshow unterhalten zu lassen. Akrobaten setzen zu hohen Sprüngen an und fliegen über die Manege hinweg. Eine Seiltänzerin lässt mit ihrem waghalsigen Gang über das dünne Tau den Atem stocken.

Davor drehen Tänzerinnen auf ihren Einrädern ihre Runden und auch ein Clown wird sicher nicht weit sein. Nichts kann die kreativen, verrückten, motivierten und ausgelassenen Artisten stoppen, den Zuschauern eine unterhaltsame Show in der Manege zu bieten.

Die Kappensitzung für Jung und Alt des VFR findet am Freitag, 14. Februar, um 15.11 Uhr statt. Die Große Kappensitzung startet am Samstag, 15. Februar, um 19.11 Uhr. Und die Kinderkappensitzung findet am Sonntag, 16. Februar, um 15.11 Uhr statt. Zu den drei Veranstaltungen wird ins Konzert- und Bühnenhaus geladen.