Manege frei – für die Kinder des Städtischen Kindergartens Spatzennest

Kevelaer. In dieser Woche heißt es im Städt. Kindergarten: Manege frei für alle Kinder des Städt. Kindergarten Spatzennest. Dann gastiert der Circus Liaison in den Räumen und auf dem Außengelände des Städt. Kindergartens. Eine ganze Woche lang werden die Kinder zu kleinen Zirkusakteuren trainiert. Ob als SeiltänzerIn, Dompteur von wilden Tieren wie Hund, Ziege und Pony oder gar als SchlangenbeschwörerIn. Aber auch die ganz Kleinen werden als Mitglieder der Zirkuskapelle eine wichtige Rolle spielen.

Jedes Kind hat die Möglichkeit sich während des Zirkusprojektes in einer Rolle als Zirkusakteur zu erproben, auszutoben oder einfach seine eigenen Fähigkeiten zu entdecken. Die Zirkusprojektwoche endet am Freitag, 19.05.2017 mit einer Galavorstellung für die Familien der Spatzennest-Kinder. Ein großes Zirkuszelt wird dafür extra am Freitag die Wiese am Hallenbad schmücken. Am Freitagvormittag gibt es eine Generalprobe für die Kinder, bevor die kleinen Akteure dann am Nachmittag, geschminkt und entsprechend gekleidet, die Zirkusgäste verzaubern werden.

Ein lang gehegter Wunsch der Erzieherinnen aus dem Städt. Kindergarten Spatzennest wird endlich wahr! Dank einer kräftigen Finanzspritze der Eltern konnte die Leiterin des Kindergartens, Frau Birgitt Reudenbach, den Circus Liaison zu diesem Projekt und dem damit verbundenen einmaligen Erlebnis, engagieren. Die Betreiber des Zirkusprojektes haben bereits Erfahrung im Umgang mit so jungen Kindern in der Heranführung an das „Zirkusleben“.

Die allerkleinsten Kinder, aus der sogenannten U3 Gruppe der Piepmätze, bilden die „Musikkapelle“ im Zirkusgeschehen. In einem eigenen kleinen Musikprojekt, den „Musikmäusen“, das von Frau SilkeBeyermann betreut und durchgeführt wird, werden die Piepmätze musikalisch animiert und motiviert. Hochmotiviert und mutig werden sie mit kleinen Instrumenten das Zirkusevent bei der Galavorstellung eröffnen. Auch das Musikprojekt wird von den Eltern des Kindergartens Spatzennest gesponsert.

Alle Kinder, Erziehrinnen und die Kindergartenleitung Birgitt Reudenbach bedanken sich herzlich für das Engagement und die Unterstützung bei allen Eltern der Spatzennestkinder. Alle Beteiligten dürfen sich auf dieses tolle und unvergessliche Erlebnis und dieses außergewöhnliche Projekt gewiss freuen.