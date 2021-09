Silke Maubach schließt ihre Lottoannahmestelle. Seit 46 Jahren war der Betrieb in Familienbesitz. „ Manchmal kommt es im Leben einfach so “

Silke Maubach war 22 Jahre in der Lottoannahmestelle an der Hauptstraße tätig. Foto: eg

In vier Jahren hätte Silke Maubach mit ihrer Lottoannahmestelle die 50 Jahre voll gemacht. Der Laden an der Hauptstraße ist in den vergangenen Jahrzehnten nicht nur zur Anlaufstelle für kleine Besorgungen, sondern auch zum Treffpunkt für viele Menschen geworden. Nach 46 Jahren ist nun Schluss. Am 23. Oktober 2021 öffnet Silke Maubach zum letzten Mal die Türen für ihre Kund*innen.

Am 2. November 1975 begann an der Hauptstraße 16 die Geschichte eines – so darf man ihn heute sicherlich nennen – Traditionsladens in Kevelaer. Beate Vedder eröffnete ihre Lottoannahmestelle. Zentral in der City gelegen, wurde die Kevelaererin damit zum Anlaufpunkt vor allem für Einheimische. Mit gerade einmal 24 Jahren stieg Tochter Silke Maubach wenige Jahre nach ihrer Lehre zur Kauffrau im Einzelhandel in den Familienbetrieb ein. Vor vier Jahren übernahm sie die Leitung.

Die Gründe für die Schließung nach nur wenigen Jahren als Ladenbesitzerin liegen in der Zukunftsplanung. Selbstständigkeit bedeutet eben: selbst und ständig. Ein gewisses berufliches Risiko schwinge immer mit, wenig Freizeit und mitunter auch wenig Zeit für die Familie, sagt Maubach. Geplant war die Schließung allerdings nicht. Es war mehr eine neue Tür, die sich in ihrem Leben zufällig öffnete: „Ich habe ein gutes Angebot bekommen, ins Ange…