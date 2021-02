„Man verkümmert am Schreibtisch“

Die Abiturprüfung ist das Ereignis, auf das jedes Jahr auch in Kevelaer am Kardinal-von-Galen-Gymnasium (KvGG) Schüler*innen hin fiebern. 12 Jahre Schule sollen besiegelt und ordentlich gefeiert werden. Aber auch – oder vor allem – die Schüler*innen mussten durch die Corona-Pandemie viel zurückstecken. Fehlender Unterricht, erschwerte Kommunikationswege und die Prüfungsvorbereitung auf Distanz sind dabei nur die offensichtlichen pandemiebedingten Schwierigkeiten. Nach den jüngsten Bund-Länder-Beratungen steht nun zumindest fest, dass die Abiturient*innen vor ihren Prüfungen nochmal eine Schule von innen sehen werden. Doch wie fühlt es sich wirklich an, sein Abitur in Pandemie-Zeiten abzuschließen? Drei Schüler*innen des Kardinal-von-Galen-Gymnasiums teilen ihre ganz persönlichen Gedanken.