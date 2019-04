Es war kein Aprilscherz, den Heinz Kempkes da erleben durfte. „Da haben wir mit dem Spargel angefangen“, erinnert er sich an den 1. April und verkaufte am Folgetag das „weiße Gold“ auf den Marktplätzen im Rheinland. „Das ist viel zu früh“, sagt der 60-jährige, erfahrene Landwirt. „Sonst geht es so am 20. April los.“ Man müsse den Spargel aber dann stechen, wenn er komme.