Malteser starten Mitgliederwerbung in Kevelaer

Die Malteser starten in dieser Woche in Kevelaer und den Ortschaften eine Mitgliederwerbeaktion. „Nur durch Fördermitglieder können wir uns als Hilfsorganisation unsere Unabhängigkeit und unser eigenständiges Profil bewahren“, betont Rainer Peltzer, Stadtbeauftragter von den Maltesern in Kevelaer, die Notwendigkeit der Aktion.

Dabei ginge es nicht um Einzel- oder Bargeldspenden, die die Malteser-Mitgliederbeauftragten sowieso nicht annehmen dürften. Wichtig sei eine planbare Unterstützung, damit die ehrenamtlichen Hilfsangebote auch in Zukunft für die Bürger in Kevelaer zuverlässig zur Verfügung stehen können.

Die aktiven ehrenamtlichen Mitarbeiter sind mehr denn je auf eine breite Unterstützung durch Fördermitglieder angewiesen, um ihre Hilfsangebote für Jugend und Senioren anbieten zu können. Rund 300 Mitglieder unterstützen bislang die ehrenamtlichen Aktiven in Kevelaer mit ihren regelmäßigen Förderbeiträgen. Das wären aber noch lange nicht genug Unterstützer, so Rainer Peltzer weiter. „Guter Wille alleine genügt nicht, um unserer Dienste professionell anbieten zu können“, betont er.

Vielmehr investiere der Verband viel Geld in die Ausbildung und Ausstattung der ehrenamtlich Aktiven, welche alleine durch Erlöse von beispielsweise Sanitätseinsätzen oder Spenden nicht gedeckt werden könne.

Hinzu komme, so der Stadtbeauftragte Peltzer, dass gerade in letzter Zeit wichtige Investitionen unvermeidbar geworden seien. Allein die Ausrüstung der Fahrzeuge mit den neuen Digitalfunkgeräten, welche zur Kommunikation mit den Behörden und anderen Organisationen benötigt werden, verschlang in den vergangenen Jahren Tausende Euro. Ebenso wird das Geld dringend für den Aufbau neuer ehrenamtlicher Dienste benötigt und auch dafür, die Helfer dafür adäquat fortzubilden und zu schulen.

Ein Blick in die Statistik zeigt: Immer mehr Menschen benötigen Hilfe. Aufgaben und Anforderungen an die Hilfsorganisationen wachsen von Jahr zu Jahr und so werden auch die Einsatzbereiche der Malteser immer vielfältiger. Das Spektrum reicht von Sanitätsdienst, Jugend- und Seniorenarbeit über den Katastrophenschutz bis hin zur Ausbildung der Bürger in Erster Hilfe. Dies sind nur einige der Dienste, mit denen die katholische Hilfsorganisation sich für ihre Mitmenschen einsetzt.

Weitere Informationen und Beantwortung von Fragen: Stadtgeschäftsstelle Kevelaer, Ansprechpartner Rainer Peltzer, Tel. 02832-9259655, Email: rainer.peltzer@malteser.org.

Die Malteser warnen bei dieser Gelegenheit vor „Trittbrettfahrern“, die immer wieder versuchen, unter falschen Angaben im Windschatten solcher angemeldeten Werbeaktionen, Menschen auf den Straßen und an den Haustüren zu betrügen.

Die Malteser-Mitgliederbeauftragten können sich mit einem Ausweis legitimieren und tragen Dienstbekleidung. Im Zweifelsfall kann man die Malteser einfach anrufen.