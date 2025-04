Mai- und Schützenfest im Achterhoek

Nach einem spannenden Wettbewerb beim Vogelschießen am Ostermontag, bei dem der Schützenbruder Heinz Josef van Baal den Rest von der Vogelstange abschoss und die Königswürde erlangte, steigt nun die Vorfreude auf die weiteren Veranstaltungen im Achterhoek. Zu seinen Ministern ernannte er Jürgen Ingenbleek und Florian Otten.

Das diesjährige Festprogramm startet am Samstag, 26. April 2025, ab 20 Uhr mit der WDR 4 „Disco 44“-Tanzveranstaltung im Festzelt auf der Festwiese am Achterhoeker Rödchen. Die Veranstalter weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Veranstaltung bereits restlos ausverkauft ist und die Abendkasse geschlossen bleibt.

Am Mittwoch, 30. April 2025, findet in der Zeltstadt ab 20 Uhr der am Niederrhein bekannte und beliebte Tanz in den Mai statt. Dem tanzwütigen Publikum wird in Zelt Eins von der niederländischen Party-Band „Wir sind Spitze“ eingeheizt. In Zelt Zwei wird DJ „Serodopa“ sein Programm zum Besten geben. Als Stargast tritt die aus Bottrop-Kirchhellen stammende Ina Colada auf, die sich am Ballermann einen Namen als Partysängerin gemacht hat. Restkontingente von Eintrittskarten sind an den bekannten Vorverkaufsstellen oder an der Abendkasse erhältlich.

Am Donnerstag, 1. Mai 2025, gibt es in der Sankt-Josef-Kapelle ein Wiedersehen mit dem ehemaligen Pfarrer von Sankt Urbanus Winnekendonk und Domprobst zu Xanten, Pastor Klaus Wittke. Er zelebriert ab 10 Uhr eine heilige Messe anlässlich des Patronatstags der Kapelle (Josef der Arbeiter). Ab 11 Uhr wird zum Maifrühschoppen für Jedermann im Festzelt bei freiem Eintritt eingeladen.

Den krönenden Abschluss der Festtage bildet am Samstag, 3. Mai, das Schützenfest mit Königsgalaball. Die Feierlichkeiten beginnen traditionell mit einer hl. Messe um 15 Uhr. Der Präses der Bruderschaft, Pastor Manfred Babel, zelebriert die Messfeier und segnet während des Gottesdienstes das Königssilber. Anschließend treten die Mitglieder und Ehrengäste der Bruderschaft zur Abholung der Majestäten unter den Klängen des Musikvereins aus Winnekendonk an. Gegen 19 Uhr beginnt der diesjährige Königsgalaball mit zahlreichen Gastvereinen aus der Nachbarschaft. Für die musikalische Unterhaltung bei freiem Eintritt sorgt die Band „Saturn“.

Der diesjährige Hofstaat, die Sankt Maria Schützenbruderschaft als Veranstalter sowie der Festwirt HWK freuen sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher und harmonische Kirmesstunden im Achterhoek.

Vogelschießen

1. Preis (Kopf): Heinz-Josef van Baal

2. Preis (rechter Flügel): Marius Vermöhlen

3. Preis (linker Flügel): Michael Stenmans

4. Preis (Schwanz): Simon Ingenbleek