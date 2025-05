Der Beginn der Wallfahrtszeit zieht nicht nur zahlreiche Pilger, sondern auch eine Vielzahl an Touristen nach Kevelaer. Um bleibende Erinnerungen an den Besuch in der Wallfahrtsstadt zu schaffen, bietet das Kevelaer Marketing zahlreiche Souvenirs in der Tourist Information im Solegarten St. Jakob an, die sich perfekt als Andenken oder Mitbringsel für Familie und Freunde eignen.

Erinnerungen an die Wallfahrtsstadt

Ob Magnet, Postkarte oder Autoaufkleber – für jeden Geschmack ist das Passende dabei. Wer seine Lieblingsstadt gerne an den Kühlschrank pinnen möchte, kann sich für 2 Euro einen stilvollen Magneten aussuchen.

Diesen gibt es in fünf verschiedenen Motiven: „KeveLama“, Ampelmännchen rot oder grün, Kevelaer-Silhouette und Kevelaer-Schriftzug.

Für alle, die die Wallfahrtsstadt nicht nur bei sich zu Hause, sondern auch unterwegs dabeihaben möchten, bietet sich der Autoaufkleber mit der Kevelaer-Silhouette an. Dieser ist in den Farben Pink, Blau, Silber und Schwarz zum Preis von 3,90 Euro erhältlich.

Ein weiteres Souvenir, das auch direkt beim Besuch der Wallfahrtsstadt an Freunde oder Familie verschickt werden kann, ist die Postkarte. Mit den Worten „Grüße aus der Wallfahrtsstadt“ und einer Collage einiger Sehenswürdigkeiten können die Erlebnisse des Aufenthalts mit den Liebsten geteilt werden. Sie kostet 1 Euro.

Souvenir-Set

Für alle, die einen Magneten, eine Postkarte und einen Autoaufkleber im Set für 6,90 Euro kaufen, hat sich das Kevelaer Marketing etwas Besonderes ausgedacht: Beim Kauf eines Sets bekommt jeder Kunde einen Kevelaer-Schlüsselanhänger gratis dazu.

Alle Kevelaer-Souvenirs sind im Webshop unter www.kevelaer-marketing.de sowie in der Tourist Information im Solegarten St. Jakob erhältlich.