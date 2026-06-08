Magische Lichtblicke für den JONA-Kindergarten

Die Ev. Tageseinrichtung für Kinder JONA in Kevelaer darf sich über eine besondere Förderung freuen: Die Volksbank an der Niers hat dem Kindergarten hochwertige Leuchttische gespendet. Geschäftsstellenleiter Herr Rütten übergab die Leuchttische persönlich und unterstrich damit das soziale Engagement der Volksbank für Kinder und Bildung in der Region.

Die Leuchttische tauchen alltägliche Materialien wie Sand, Blätter oder farbige Transparentbausteine in ein weiches, farblich veränderbares Licht von unten – und verwandeln sie dabei in faszinierende Kunstwerke. Was auf den ersten Blick wie ein magisches Spielzeug wirkt, steckt voller pädagogischer Tiefe: Die Kinder werden in ihrer Konzentration und Feinmotorik gefördert, gewinnen erste Einblicke in die Naturwissenschaft der Farben und schulen ihre visuelle Wahrnehmung. Zugleich regen die Leuchttische die Kreativität an und bieten Raum für Entspannung und freies Entdecken.

„Die natürliche Neugier der Kinder wird auf wunderbare Weise geweckt”, so das Team der Einrichtung. „Diese Tische begleiten unsere Kleinen auf ihrem ganz persönlichen Entwicklungsweg.”

Die Ev. Tageseinrichtung JONA bedankt sich herzlich bei der Volksbank an der Niers und Herrn Rütten für diese wertvolle Spende, die das pädagogische Angebot nachhaltig bereichert.