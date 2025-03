Magie im Löwen

Am Freitag, 28. März 2025, findet der erste neue magische Abend im Hotel Goldener Löwe in Kevalaer statt. Gastgeber des Abends in Tobias der Zauberer.

Der Veranstalter lädt Interessierte mit folgenden Worten ein: „Erleben Sie Zauberkunst, wie Sie sie vielleicht noch nie erlebt haben: aus allernächster Nähe. Im Hotel Goldener Löwe wird die beliebte Reihe fortgesetzt, in der Tobias Velmer sie in zweimal 30 Minuten unmittelbar in den Bann ziehen wird.

Mit Karten, Münzen, Weinflaschen, Seilen und vielem mehr passiert Unmögliches direkt vor den Augen des Publikums. Fühlen Sie die Magie!“

Der Einlass beginnt ab 19 Uhr.