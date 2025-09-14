Magie im Löwen

Seit 2017 gestaltet der Zauberkünstler Tobias Velmer Abende im Hotel Goldener Löwe in Kevelaer. Am 26. September präsentiert er nun ein „Best-of so far“- Programm, in dem natürlich auch neue Zauberkunststücke dargeboten werden.

Im wundervollen Ambiente des Hotels wird für 40 Gäste Magie aus aller nächster Nähe erlebbar. Der gebürtige Kevelaerer Velmer freut sich auf einen weiteren, zauberhaften Abend.

Sitzplatzreservierung kann unter der Nummer 017643599186 vorgenommen werden. Der Einlass beginnt um 19 Uhr, das Programm startet um 19.30 Uhr.