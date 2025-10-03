Mäßiger Saisonauftakt für Kevelaerer Volleyballer

Die Volleyballer des Kevelaerer SV sind in die neue Saison 2025/26 gestartet. Leider nicht mit den erhofften Erfolgserlebnissen.

Die erste Mannschaft von Trainerin Heike Thyssen hat dabei schon zwei Saisonspiele bestritten und musste sich in beiden Partien mit 0:3 geschlagen geben.

Gegen die starke Mannschaft von Eintracht Spontent konnten die Spieler um Kapitän Marcel Thyssen im ersten Saisonspiel nur phasenweise mithalten. Der Beginn des ersten Satzes war noch ein kurzes Abtasten, bevor sich Spontent durch die Qualität der Düsseldorfer Spieler absetzen konnte. Mit 25:15 ging Satz eins an die Eintracht. Auch der intensive Social-Media-Einsatz von Spontent, mit dem Aufruf, die Mannschaft vor Ort zu unterstützen, konnte nicht verhindern, dass der Kevelaerer Fanblock größer und lautstärker war.

Mit der Unterstützung im Rücken kämpfte der KSV aufopferungsvoll, konnte aber zu selten punkten. Auch Satz zwei ging mit 25:18 an Spontent. Spontent schaltet im dritten Satz einen Gang herunter und der KSV nutzt die Gelegenheit, den Satz ausgeglichen zu gestalten. Eintracht-Trainer Michael Kohne sah sich zum Satzende gezwungen, seine beiden Auszeiten zu nehmen, um die Eintracht wieder in die Spur zu bringen.

Spontent konnte Satz drei knapp mit 25:23 nach Hause bringen und gewinnt deutlich mit 3:0.

Trainerin Heike Thyssen sieht es aber realistisch: „Gegen diese, teilweise mit Bundesliga-erfahrenen Spielern, wäre schon ein Punkt eine riesengroße Überraschung gewesen.“

Es spielten: R. Thyssen, M. Thyssen, Tönnißen, Novak, Engel, Peter, Giesen, Köllner, Reiners, Neuendorf und Trataris.

Im zweiten Auswärtsspiel gegen die Mannschaft der Rhein-Sieg Volleys / Mondorf II musste sich das Team auch 0:3 geschlagen geben. Trotz phasenweiser guter Ansätze und solider Leistungen in den ersten beiden Sätzen reichte es am Ende nicht für einen Satzgewinn.

Dabei zeigte die Mannschaft besonders im ersten Satz eine ansprechende Leistung. Vor allem im Angriff und im Spielaufbau konnten einige Akzente gesetzt werden. Dennoch führten kleinere Schwächen im Block sowie in der Annahme zu Unsicherheiten, die von den Gastgebern konsequent ausgenutzt wurden. So ging der Satz mit 25:20 an Mondorf.

Auch im zweiten Satz blieb das Spiel über weite Strecken ausgeglichen. Der starke Diagonalspieler der Rhein-Sieg Volleys sowie druckvolle Float-Aufschläge sorgten jedoch immer wieder für Probleme in der Annahme, was sich letztlich auch im Ergebnis widerspiegelte. Mit 25:22 ging auch dieser Satz knapp an die Gastgeber.

Im dritten Durchgang musste das Team dann einen deutlichen Leistungsabfall hinnehmen. Eine hohe Eigenfehlerquote und mangelnder Druck im Aufschlag machten es Mondorf leicht, das Spielgeschehen zu dominieren. Mehrere Wechsel brachten keine spürbare Veränderung, sodass der Satz mit 25:16 und damit auch das Spiel deutlich verloren ging.

Positiv hervorzuheben ist die Leistung von Mirko Novak, der zum MVP der Partie gewählt wurde. Gegen Rhein-Sieg Volleys / Mondorf II spielten: M. Thyssen, R. Thyssen, Novak, Peter, Reiners, Köllner, Trataris, Engel und Giesen.

Auch die zweite und dritte Kevelaerer Mannschaft mussten sich in ihren ersten Liga-Spielen geschlagen geben.

KSV II hatte dabei den gleichen Gegner wie die erste Mannschaft. Gegen Eintracht Spontent II konnte aber nur ein Satz geholt werden und man verlor mit 1:3 Sätzen. Kevelaer hatte dabei die Möglichkeit, das Spiel erfolgreich zu gestalten. Letztendlich waren es zu viele leichte Fehler, welche dem KSV II die notwendigen Punkte kosteten.

Schon im nächsten Spiel gegen den Moerser SC II wird sich zeigen, ob der Aufstiegswunsch realistisch ist. Für den KSV II spielten: Broeckmann, Janßen, Derrix, Verhoeven, Ophey, Kannenberg, Eyll, Nobbers, Müller, Thönnes, Koop und Bergers.

Auch die neuformierte dritte Mannschaft des KSV konnte keinen Erfolg verbuchen. Gegen den TV Kapellen konnte man aber, mit zunehmender Spieldauer, sehen, dass die Mannschaft Potenzial hat. Nach dieser 1:3-Niederlage wird der Fokus im Training sein, die Abstimmung weiter zu verbessern. Für die dritte Mannschaft waren Buß, Lapschies, Holl, Mainik, Saers, Goese, Jahn, Prast, Borrenbergs und Hiep im Einsatz.

Erfolgreich in die Saison sind die Damen des KSV gestartet. Mit einer stark verjüngten Truppe konnte Trainer Alessandro Nobbers einen 3:2-Erfolg beim SV Veert erzielen.

Dabei sah es nach dem dritten Satz nicht gut aus, ging dieser doch mit 12:25 verloren. Veert war auf dem Weg zum 3:1-Erfolg, doch der KSV bäumte sich auf. Mit guten Aufschlägen, Mariam Kurshhalidze konnte zwei Asse dazu beitragen und viel Kampfgeist konnte der vierte Satz gedreht werden.

Die Damen nahmen den Elan mit in Satz fünf und ließen nichts mehr anbrennen. Mit 15:9 konnte der Tie-Break gewonnen werden und durch den 3:2-Sieg die ersten zwei Punkte eingefahren werden. Es spielten van Husen, Backes, Boßer, Kurshhalidze, Selders, Ermers, Prüßing-Ordoñez, A. Slobitchuk und N. Slobitchuk.

Die männliche Jugend U18, eine Spielgemeinschaft mit dem TSV Weeze, durfte ihren ersten Heimspieltag ausrichten. Gegen MTV Rheinwacht Dinslaken verlor man zwar, aber die Satzergebnisse waren immer knapp. Das Trainer-Duo Kirsten Lemken und Anthony Mainik sah tolle Aktionen auf dem Feld der SG Kevelaer-Weeze.

Nach zögerlichem Start der Kevelaerer/Weezer Jugendmannschaft kamen sie besser ins Spiel, zeigten sich nach einiger Zeit schöne Spielzüge und gute Aufschlagserien, die aber leider nicht zum Sieg gegen die souverän spielende Dinslakener Mannschaft reichten.

Im zweiten Spiel gegen den SV Bedburg-Hau konnten die Kevelaerer/Weezer Spieler durch aufeinander abgestimmtes Zusammenspiel, sichere Aufschläge und schöne Angriffe am Netz die gegnerische Mannschaft direkt unter Druck setzen und bis zum Satzsieg ihre Leistung beibehalten. Bedburg-Hau musste überraschend den ersten Satz an die Heimmannschaft abgeben.

Im zweiten Satz fehlte den Spielern der Spielgemeinschaft leider etwas die Konstanz und Nervenstärke, zeigte aber wiederholt schöne Spielzüge und tolle Aufschlagserien. Im entscheidenden dritten Satz wurde gekämpft und von den Spielern auf der Bank, den Zuschauern und den Trainern noch lauter angefeuert, aber leider reichte es nicht zum Sieg. Es spielten Ettwig, Wette, Rademacher, Kallus, Lemken, Daniels, van der Heijden, Benedens, Mevissen, Robbers, Koppers, Wolters und Groetschel.

Die von Trainer Peter Herbe neuformierte weibliche U18- Mannschaft musste in ihren ersten beiden Spielen noch Lehrgeld zahlen.

Die Spiele gegen den 1. VBC Goch und den VCE Geldern II gingen deutlich mit 0:2 verloren. Das Saisonziel heißt hier aber auch, Spielerfahrung zu sammeln. Zudem spielen in Reihen des KSV Spielerinnen, welche auch noch U16 spielen könnten, was leider mangels Masse nicht möglich ist. Alle zehn Spielerinnen erhielten Einsatzzeiten, um sich an das Spielgeschehen zu gewöhnen.

Für den KSV standen Schlecht, Helisch, Hutz, Dünnwald, Braunschweig, Goerlitz, Döring, Eickens, Schröder und Schmitz auf dem Feld.

Vorschau

Regionalliga Männer:

Sonntag, 5. Oktober 2025, 16 Uhr, Kevelaerer SV – Meckenheimer SV, Schulzentrum Hüls (3fach-Halle) in Kevelaer

Landesliga Männer:

Sonntag, 5. Oktober 2025, 13 Uhr, Moerser SC II – Kevelaerer SV II, Gymnasium Adolfinum im Moers

Bezirksliga Männer:

Samstag, 4. Oktober 2025, 13.30 Uhr, SG Kempen-Anrath – Kevelaerer SV III, Regenbogenschule (Alte Halle) in Kempen

Bezirksklasse Frauen:

Samstag, 4. Oktober 2025, 13.30 Uhr, Kevelaerer SV – F.C. Rot-Weiss Moers, Freie Gesamtschule Facettenreich (Neue Halle) in Issum