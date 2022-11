Märchen, Magie und Mystisches

Besucherinnen und Besucher dürfen sich am 11. Dezember 2022 auf das Event „Zauberhaftes Kevelaer“ freuen, das erstmalig von 12 bis 19 Uhr vom Kevelaer Marketing veranstaltet wird. Die Innenstadt verwandelt sich an diesem Tag in eine Welt voller Märchen, Magie und Mystischem. „Wir freuen uns sehr, dass wir diese neuartige Veranstaltung mit Unterstützung des Kevelaerer Einzelhandels auf die Beine stellen konnten und in der Vorweihnachtszeit ein weiteres Veranstaltungshighlight für Kevelaerer und Touristen zu bieten haben“, sagt Citymanager Tobias Nelke. In den Straßen der Innenstadt erstaunen Zauberer mit undurchschaubaren Tricks und ihrer Magie die Besucherinnen und Besucher. In verschiedenen Geschäften ziehen Geschichtenerzähler Kinder und auch Erwachsene mit ihren Erzählungen in ihren Bann. Mystische Walking Acts, egal ob Nachtschwärmer, Waldlicht oder Schneeflocke, begeistern Klein und Groß. Die Feuerkünstler von „Insanity Firedance“ zeigen ihren eindrucksvollen Tanz mit dem Feuer. Besuchern wird bei der Veranstaltung „Zauberhaftes Kevelaer“ also vielfältige Unterhaltung geboten. Im Rahmen der Veranstaltung findet auch ein Verkaufsoffener Sonntag statt, bei dem die Geschäfte in der Innenstadt zwischen 13 und 18 Uhr ihre Türen öffnen und zu einem gemütlichen Shopping-Bummel einladen. Darüber hinaus haben Besucher die Möglichkeit, den traditionellen „Kevelaerer Krippenmarkt“ auf dem Kapellenplatz, im Forum Pax Christi und dem Mechelner Platz zu besuchen.