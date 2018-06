Stolz war man, als der Bau des Lehrschwimmbeckens mit dem offiziellen Spatenstich im Oktober 2017 begann. Schließlich hatten viele, insbesondere der Bäderverein, darauf gewartet bzw. dafür gekämpft, dass das Projekt realisiert wird (Kevelaerer Blatt Ausgabe 42/2017).

Die Gesamtprojektkosten belaufen sich auf ca. 2,6 Millionen Euro, davon trägt der Bäderverein 150.000 Euro und 1,12 Millionen Euro kommen aus dem Zukunftsinvestitionsprogramm für Sport-, Jugend- und Kultureinrichtungen des Bundes; den Rest trägt die Wallfahrtsstadt Kevelaer selbst.

Geplant war, dass das Bad im September 2018 wieder in Betrieb genommen wird. Diesen Termin einzuhalten ist enorm wichtig, da die Fördermittel in Höhe von 1,12 Millionen Euro daran gebunden sind, das Projekt bis dahin abzuschließen.

Seit einiger Zeit sieht man kaum noch Handwerker am Bau des Lehrschwimmbeckens. Auf Nachfrage des KB wurde seitens der Stadtverwaltun…

