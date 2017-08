Mächtig Spaß auf Ameland

Vom Ferienlager auf Ameland bekam das KB Post von Hannah van de Bruck und zwei jungen Teilnehmerinnen:

„Heute ist Bergfest, und somit ist die erste Hälfte unseres Lagers leider schon vorbei. Wir Kevelaerer Mädels haben in der ersten Woche schon viel erlebt: wir waren am Strand, hatten einen gemütlichen Kinoabend, den Gammelmorgen, Wasserolympiade, verschiedene Quiz-Spiele und in Kleingruppen haben wir mit dem Fahrrad die Insel erkundet, Spaziergänge gemacht, das Gleichgewicht auf der Slackline bewiesen und schöne Sachen gebastelt. Außerdem haben wir traditionell am Sonntag gemeinsam Messe gefeiert.

Ein besonderes Highlight waren die Bubbleballs, in denen wir über die Lagerwiese gerollt sind. Lustig war auch die Disco mit den Jungs aus Alstätte, bei der wir viel getanzt, Briefe ausgetauscht, Bowle getrunken und unseren Lagertanz präsentiert haben. Während der Disco konnten wir die Lagerfahne der Jungs für uns gewinnen, was uns natürlich sehr stolz macht! Die neuen Kids wurden durch die Taufe herzlich im Lager aufgenommen und sind nun Teil der tollen Ameland-Bande. Lana und Nicole wissen zwar noch nicht genau was sie in der zweiten Woche erwartet, aber sie freuen sich schon jetzt riesig auf neue Erlebnisse, sehr gute Stimmung und die gemeinsame Zeit mit alten, aber auch neuen Freundinnen, die sie im Lager kennengelernt haben.

An dieser Stelle möchten wir euch auch unser diesjähriges Lagermotto vorstellen: Zirkus! Wir Mädchen haben vor Beginn des Lagers mit unseren Betreuerinnen T-Shirts passend zum Thema gestaltet und ein Gruppenname bestimmt. Nicole und Lana sind zum Beispiel in der Gruppe „Törööö, auf Ameland führen Elefanten den Zirkus an“. Auch im Tagesraum erkennt man das Thema: der Raum wurde in ein Zirkuszelt verwandelt und die Lagerfahne schmückt ihn zusätzlich. Auch manche Spiele wurden auf das Thema angepasst und von den Betreuerinnen umgeschrieben. Genauso wie im echten Zirkus ist die Stimmung perfekt, überragend und wir genießen den Alltag als Zirkusfamilie.

Uns geht es allen gut, denn das Wetter spielt mit, das Essen schmeckt super lecker und die Inselluft hat uns in ihren Bann gezogen: wir genießen die Zeit hier sehr und blicken auf eine tolle Woche zurück. Wir sind gespannt was uns noch erwartet und freuen uns auf das, was noch kommt. Vielleicht sehen wir noch den Leuchtturm, machen eine Nachtwanderung oder das Völkerballturnier. Aber wer weiß das schon? Liebe Grüße von unserer Lieblingsinsel.“

Hannah van de Bruck

mit Lana W. (9 Jahre)

und Nicole Z. (11 Jahre)