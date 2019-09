Es ist ein besonderer Duft, der durch den „Akropolis Grill“ an der Bahnstraße 39 bereits am ersten Tag seiner Eröffnung weht. Ruhig und abgeklärt steht Vasilius Sachinidis hinter der Theke, nimmt gelassen die Bestellungen der Kunden entgegen und reicht das frische halbe Hähnchen und die Pommes herüber. Der 70-Jährige ist so etwas wie „Kult“ in Kevelaer. Denn es gibt sehr viele Menschen, die in den letzten Jahrzehnten bei ihm im Imbiss eingekauft und ihn unter dem Namen „MacWilli“ kennen und schätzen gelernt haben.

Dass er in der Gastronomie landen würde, deutete sich...