Als Zeichen, dass wir alle zusammengehören, entsteht an der Jesus-Christus-Kirche in Kevelaer ein Regenbogen aus bunt bemalten Steinen. Jeder ist eingeladen, bei der Aktion mitzumachen (Steine und Stifte gibt es auch). Gerne können auch Wünsche auf die Rückseite der einzelnen Steine geschrieben werden. Wer also an der Kirche an der Brunnenstraße 70 vorbeikommt, darf gerne einen bunten Stein hinterlassen.