Lyrik erleben und genießen

„Das ist ein Gedicht!“ Dieser Satz drückt Begeisterung aus, und es ist das Anliegen von Reiner Winkels, den Genuss beim Wahrnehmen lyrischer Sprache erfahrbar zu machen. Nachdem er in diesem Jahr bereits in Marienthal, Emmerich, Borken und Erkelenz sein Publikum begeisterte, tritt er nun mit seiner Lyrik-Performance am 23.05. auch in Kevelaer auf: in der Öffentlichen Begegnungsstätte (Bury St. Edmunds Str. 7), Beginn: 19 Uhr.

Die Auswahl der Gedichte umfasst einen bunten Strauß, und da ist auch viel Bekanntes dabei. So geht es los mit Balladen-Klassikern wie der „Ribbeck auf Ribbeck im Havelland“, „John Maynard“, „Nis Randers“ oder „Der Knabe im Moor“. Bei den Gedichten zu Tieren darf natürlich Rilkes „Der Panther“ nicht fehlen, ebenso wenig die Lyrik des Romantikers Eichendorff, wenn es um das Motiv der Nacht geht. Es geht zurück bis in die Epoche des Barock, und die ironischen Gedichte eines H. Heine haben es Winkels besonders angetan. Und er ist sich sicher: „Es ist auch etwas dabei, was garantiert noch niemand gehört hat“. So gibt es auch Sprachspielerisches und auch einen kleinen Abstecher ins Niederländische, der in Anbetracht der Grenznähe von Kevelaer sicher willkommen ist.

Das Besondere ist: Bei Winkels wird nichts gelesen, alle Gedichte werden ‚performt‘, d.h. aus dem Kopf und unter dem Einsatz jeweils passender sprachlich-theatraler Gestaltungsmittel inszeniert. Das Publikum wird in den Bann geschlagen und erlebt Lyrik-Genuss pur. Winkels kommt hier seine Vorerfahrung als Theaterschaffender im schulischen Kontext zugute. Bis zum letzten Sommer unterrichtete er an einem Gymnasium in Borken. Schulische Erfahrungen fließen auch ein, wenn Gedichte mit Anekdotischem oder mit Hintergrund-Infos garniert werden. Wenn Winkels zwischendurch einmal zur Gitarre greift, mit der er an thematisch passender Stelle Lieder einstreut, ergänzt das seine Lyrik-Rezitationen auf besondere Weise. Schließlich geht es bei Liedtexten auch um Gedichte.

Karten gibt es im VVK beim Kevelaer Marketing (gleiche Adresse, 15,- €) und an der Abendkassen (17,- €). Da der Abend besonders geeignet ist, bei Schülerinnen und Schülern eine positive Haltung zu Gedichten zu befördern, werden auch ermäßigte Karten (7,- €) angeboten.