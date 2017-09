Luthers Deutsch- Unser Deutsch – Gochs Platt

Luthers Thesen auf Gochs Platt mit Gerd Ullenboom und dem Kevelaerer Dr. Georg Cornelissen am Samstag, dem 07. Oktober 2017, um 14.00 Uhr in der evangelischen Kirche in Goch (Markt 6).

Das Reformationsjahr 2017 hat auch die Mundartfreunde vom Verein „För Land en Lüj“ auf den Plan gerufen. Die Idee: Luthers Thesen auf Gochs Platt an die Kirchentüre schlagen, 500 Jahre nach der Uraufführung. Mundartfreund Gerd Ullenboom aus Goch hat sich viel Mühe gemacht, um dieses Projekt zu realisieren und die Thesen übersetzt. Unterstützt wurde er hierbei von dem Sprachwissenschaftler Dr. Georg Cornelissen vom LVR in Bonn. Er wird unter dem Titel „Luthers Deutsch, unser Deutsch und Gochs Platt“ in sprachlich unterschiedlicher Weise auf die Thesen Luthers eingehen. Zuvor werden die Thesen in Gochs Platt an die Kirchentüre der evangelischen Kirche am Markt 6 in Goch angeschlagen. Gerd Ullenboom wird in Anwesenheit zahlreicher Gäste 5 Thesen in Gochs Platt verkünden. Der Sprachwissenschaftler beim Landschaftsverband Rheinland und gebürtiger Kevelaerer Dr. Georg Cornelissen wird auf seine bekannt humorige Art zu den Thesen Luthers im Wandel der Sprache und hier insbesondere der plattdeutschen Aussprache vortragen. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei. Der Verein „För Land en Lüj“ und die Evangelische Kirchengemeinde laden herzlich zur Teilnahme ein.