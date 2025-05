Lukas Arntz kommt nach Kevelaer

Zum 1. Juli 2025 übernimmt Lukas Arntz die Leitung des Fachbereichs Stadtentwicklung und Bauordnung der Wallfahrtsstadt Kevelaer.

Der Stadtrat hat ihn am vergangenen Donnerstag offiziell in diese Position berufen. Der gebürtige Niederrheiner bringt fundiertes Fachwissen, umfassende Berufserfahrung sowie ein klares Bekenntnis zur Weiterentwicklung der Stadt mit nach Kevelaer.

„Kevelaer liegt mir besonders am Herzen“

„Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe in Kevelaer – nicht nur fachlich, sondern auch persönlich“, sagt Lukas Arntz. „Als gebürtiger Niederrheiner liegt mir die Entwicklung der Region und insbesondere Kevelaers sehr am Herzen. Ich möchte mit meiner Erfahrung dazu beitragen, die Stadt nachhaltig und zukunftsorientiert weiterzuentwickeln – im Dialog mit Verwaltung, Politik und Bürgerschaft.“

Der 31-Jährige ist derzeit als Stadtteilrahmenplaner bei der Stadt Witten tätig und koordiniert dort komplexe städtebauliche Projekte im Rahmen der Stadterneuerung. Zuvor war er bei einem Dortmunder Planungsbüro in den Bereichen Städtebau und Stadtentwicklung aktiv.

Seine akademische und verwaltungsfachliche Ausbildung – ein Masterabschluss in Raumplanung und das abgeschlossene Städtebaureferendariat – bildet ein starkes Fundament für seine neue Leitungsfunktion.

In Kevelaer wird Lukas Arntz künftig zentrale Zukunftsthemen wie Stadtplanung, Mobilität und Klimaschutz verantworten. Laufenden Projekten will er strategisch und gestalterisch weiter Form geben, heißt es in einer Pressemitteilung. Dabei ist ihm wichtig, komplexe Anforderungen klug zu verknüpfen – für eine lebenswerte Stadt mit Blick auf künftige Generationen.

Auch Bürgermeister Dr. Dominik Pichler zeigt sich erfreut über den Neuzugang: „Mit Lukas Arntz gewinnt die Stadt Kevelaer einen engagierten, hervorragend ausgebildeten und strategisch denkenden Fachmann für Stadtentwicklung. Ich bin überzeugt, dass er mit seiner kommunikativen Art und seinem Blick für das Machbare einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung unserer Stadt leisten wird.“