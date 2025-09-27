Lucy – Die KI-Teeberaterin aus Kevelaer

In Zeiten von Digitalisierung und Kundennachfrage nach innovativen Lösungen setzt der „SCHAUPLATZ“ Kevelaer auf eine clevere Ergänzung: Lucy, die KI-Teeberaterin. Die Besitzer erklären:

„Gemeinsam mit der IT-Firma UVND Technology e.K. aus Issum haben wir eine intelligente, datenschutzkonforme Lösung entwickelt, die unseren Kundinnen und Kunden eine ganz neue Art der Teeberatung bietet – ohne dabei die persönliche Note zu verlieren.

Von der Idee zur Realität

Die Idee war einfach: Wie können wir unseren Kundinnen und Kunden noch besser helfen – besonders in Stoßzeiten? Die Antwort lag in der Kombination aus Tradition und Innovation. Lucy kennt nicht nur jedes Detail unserer Teesorten, sondern bietet auch eine Rezeptdatenbank, einen Aromaprofil-Berater, ein interaktives Spiel und eine Reise durch die Geschichte des Tees.

Das Ergebnis? Eine intelligente, unterhaltsame und präzise Beratung, die sowohl Technikaffine als auch Neugierige begeistert.“

Unterstützung, kein Ersatz

„Die persönliche Beratung bleibt unser Herzstück“, betont Anja Hummler vom SCHAUPLATZ. „Lucy ist eine Ergänzung, die uns hilft, noch effizienter zu arbeiten – besonders wenn viele Kundinnen und Kunden gleichzeitig Beratung wünschen. Sie ist wie eine weitere Stimme im Geschäft, die Fragen beantwortet, Inspiration liefert und sogar Spaß macht.“

Hummler erklärt: „Lucy ist kein klassischer Chatbot – sie ist eine interaktive Erfahrung. Ob man wissen möchte, welcher Tee am besten zu einem bestimmten Aroma passt, eine Rezeptidee sucht oder einfach mehr über die Kultur des Tees erfahren will: Lucy hat für jeden Wunsch die passende Antwort.

Die Entwicklung von Lucy zeigt, wie moderne Technologie und traditionelle Handwerkskunst Hand in Hand gehen können.

Während die KI schnell, präzise und immer verfügbar ist, bleibt die menschliche Beratung persönlich, herzlich und individuell – genau das, was die Kundinnen und Kunden schätzen.

Ab sofort steht Lucy im Geschäft zur Verfügung. Ob als Ergänzung zur klassischen Beratung oder als spielerische Entdeckungstour – Lucy macht Tee noch spannender!“