Lucia Albers geht in den Ruhestand

Nach 46 Jahren Tätigkeit bei der Volksbank an der Niers wurde Lucia Albers im Restaurant „Zur Brücke“ in Kevelaer in den Ruhestand verabschiedet. Zu den Gästen gehörten ihre Familie und diverse Kolleginnen und Kollegen, die sie auf ihrem Werdegang bei der Volksbank begleiteten.

Nach dem Besuch der Höheren Handelsschule begann Lucia Albers ihre Ausbildung zur Bankkauffrau bei der Volksbank Kevelaer eG. Ihre Prüfung legte sie erfolgreich vor der Industrie- und Handelskammer Duisburg im Januar 1981 ab. Mit dem Abschluss zur Bankkauffrau starteten sie am „Schalter“ und war für die Kundenbedienung und -beratung in der Geschäftsstelle in Kevelaer zuständig. Bis zu ihrem letzten Arbeitstag war sie dort als Privatkundenberaterin tätig.

Lucia Albers war im Team und bei der Kevelaerer Kundschaft als hilfsbereite und engagierte Mitarbeiterin bekannt. Ihre Kolleginnen und Kollegen schätzten ihre Zuverlässigkeit, ihre Empathie und Geselligkeit sehr. Sie war stets die „gute Seele“ der Geschäftsstelle in Kevelaer und Vertrauensperson für viele Kundinnen und Kunden.

Mit Lioba Voßmöller hat Lucia Albers eine kompetente Nachfolgerin gefunden. Vorstandsmitglied Wilfried Bosch dankte der 64-Jährigen für ihr langjähriges Engagement und wünschte ihr und ihrer Familie für die Zukunft vor allem Gesundheit und viel Freude.