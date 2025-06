Alle Interessierten werden zur Lourdesfeier im Kölner Dom am 26. Oktober 2025 und anschließendem Treffen und geselligem Beisammensein im „Früh“ eingeladen.

Beim Beisammensein kann man auch schon für den Sonderzug miteinander ins Gespräch kommen und sich gemeinsam miteinander austauschen. Und weitere Informationen erhalten.

Der Lourdes Verein Köln organisiert jedes Jahr am letzten Oktoberwochenende die Internationale Lourdesfeier im Kölner Dom. Diese Marienfeier mit Rosenkranz, heiliger Messe und Prozession durch den Kölner Dom ist immer ein wunderschöner Abschluss der Wallfahrtssaison. Vor allem aber auch eine wunderbare Gelegenheit, nette Menschen, die man auf der Lourdes-Wallfahrt kennengelernt hat, wiederzusehen und neue Kontakte zu knüpfen.

Natürlich geht es hierbei nicht um eine Benefizveranstaltung, aber die Kontaktpflege und Werbung neuer Wallfahrer stehen hier durchaus auch im Mittelpunkt.

Dieses Jahr findet diese Feier am 26. Oktober statt (13.45 Uhr Rosenkranzgebet / 14.30 Uhr hl. Messe).

Alle Interessierten sind natürlich herzlichst gerne eingeladen.Hierfür darf auch gerne kräftig Werbung gemacht werden.

Außerdem wird an jedem zweiten Freitag im Monat in St. Maria in der Kupfergasse in Köln um 18.30 Uhr eine Stiftungsmesse für die Lebenden und Verstorbenen des DLV gefeiert. Auch hier gibt es im Anschluss die Möglichkeit der Begegnung.