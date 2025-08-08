Bei der Lossprechungsfeier der Maler und Lackierer-Innung Kreis Kleve wurden neue Fachkräfte von den Pflichten ihrer Ausbildung losgesprochen und von Lehrlingswart Daniel Gräf in den Gesellenstand erhoben, darunter Carl-Louis an Mey, Fabian Verhoeven und Amy Klenner, die in Kevelaer bei den Ausbildungsbetrieben Gerhard Wolfgang Koebcke, Horst Eyll und Werner Neumann GmbH ausgebildet wurden.

Franz Theo Dirmeier, Obermeister der Kreis Klever Maler- und Lackierer, begrüßte die ehemaligen Auszubildenden, deren Ausbilder sowie die Ehrengäste herzlich auf dem Fahrgastschiff „Germania“ in Rees. Er gratulierte den Nachwuchshandwerkerinnen und -handwerkern herzlich zur bestandenen Gesellenprüfung und freute sich mit den jungen Leuten über die gezeigten Leistungen in der Gesellenprüfung. Im Anschluss an die Begrüßung lud der Obermeister zu einem gemeinsamen Frühstück ein, bei dem alle Anwesenden die Gelegenheit hatten, sich auszutauschen und den Erfolg der jungen Fachkräfte zu feiern.

Als Prüfungsbester wurde Carl-Luis an Mey aus Issum geehrt und ausgezeichnet. Ausgebildet wurde der Nachwuchshandwerker im Malerbetrieb Gerhard Wolfgang Koebcke aus Kevelaer. Seine Zukunft hat Carl-Luis schon fest im Blick. Bis zum Ende des Jahres wird er als Geselle in seinem Ausbildungsbetrieb arbeiten, um seine Fertigkeiten und Kenntnisse weiter zu vertiefen.

Im nächsten Jahr will er dann die Meisterschule besuchen, um zukünftig seinen Ausbildungsbetrieb zu übernehmen und selbstständig tätig sein. Für die guten Leistungen gab es für den Prüfungsbesten Geschenke von der Innung, der IKK Classic sowie von den SIGNAL-IDUNA Versicherungen. Die Maler-Innung freut sich, dass Carl-Luis an Mey im Maler- und Lackierer-Handwerk bleibt und wünscht ihm alles Gute und viel Glück auf seinem weiteren Lebensweg!