Lossprechungsfeier der Friseur-Innung

Obermeisterin Karin Ingenillem aus Geldern begrüßte die Junggesellinnen und den Junggesellen sowie deren Ausbilder, die Eltern und die Ehrengäste herzlich. Sie freute sich mit den ehemaligen Auszubildenden über die gezeigten Leistungen und gratulierte ihnen ganz herzlich zur bestandenen Gesellenprüfung.

Für die Zukunft wünschte die Obermeisterin den jungen Friseurinnen und Friseuren viel Erfolg, Glück sowie notwendiges „Fingerspitzengefühl“ und lud alle Gäste zu einem gemeinsamen Abendessen ein.

Lucas van Stephoudt, Referent Politische Kommunikation & Berater aus Geldern, hielt die Festansprache an diesem Abend. Auch er gratulierte den ehemaligen Auszubildenden zur bestandenen Gesellenprüfung. „Sie haben mit der Berufsausbildung zum Friseur/in Eigeninitiative gezeigt, Sie haben Ihr Leben in die Hände genommen und dabei auch noch das Leben anderer in Ihre Hände genommen. Sie gestalten mit Ihrer Arbeit das Aussehen der Menschen wie kein anderes Handwerk. Machen Sie Werbung für Ihren Beruf, Sie sind die besten Botschafter dafür.“

Lehrlingswart Jochen Valentin aus Goch forderte die ehemaligen Auszubildenden auf, sich von den Plätzen zu erheben. „Kraft meines Amtes als Lehrlingswart der Friseur-Innung des Kreises Kleve spreche ich Sie von den Pflichten, die Sie mit dem Abschluss des Berufsausbildungsvertrages eingegangen sind, frei und nehme Sie in den Gesellenstand auf“.

Im Anschluss an diesen feierlichen Akt überreichte er gemeinsam mit Katharina Kohnen und Karin Ingenillem die Gesellenbriefe und Prüfungszeugnisse an die glücklichen Junggeselleninnen und Junggesellen.

Die Friseur-Innung ist stolz auf ihre neuen Facharbeiterinnen Facharbeiter, sie gratuliert allen Absolventinnen und Absolventen der Gesellenprüfung 2024 zur bestandenen Prüfung und wünscht Ihnen eine gute Zukunft und viel Freude bei der Arbeit im Friseur-Handwerk.

In Kevelaer durfte sich Oliwia Paszkiewicz über ihren Abschluss als Friseurin freuen. Die Ausbildung hat sie bei Tanja van der Will-Pauli absolviert.