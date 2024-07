Lossprechungsfeier am Berufskolleg Geldern

Im Berufskolleg Geldern feierte die Kreis Klever Tischler-Innung mit über 200 Gästen ihre diesjährige Lossprechungsfeier. 47 junge Handwerkerinnen und Handwerker wurden von der Innung offiziell in den Gesellenstand erhoben und von den Pflichten des Ausbildungsvertrages losgesprochen.

Stefan Meyer, Obermeister der Kreis Klever Tischler-Innung, begrüßte die Nachwuchshandwerkerinnen und -handwerker, deren Eltern, Freunde, die Ausbildungsbetriebe sowie die Ehrengäste herzlich zur diesjährigen Lossprechungsfeier im Berufskolleg Geldern. Er freute sich über die gezeigten Leistungen in der diesjährigen Gesellenprüfung und gratulierte dem Handwerkernachwuchs herzlich zur bestandenen Prüfung.

Die Festansprache hielt an diesem Abend der Schulleiter des Berufskollegs Geldern, OStD Andreas Boland. Dieser gratulierte den ehemaligen Auszubildenden zum Gesellenbrief und freute sich über die große Gästeschar, welche in das Gelderner Berufskolleg gekommen war, um bei der Lossprechung des Tischlernachwuchses dabei zu sein.

Lob und anerkennende Worte gab es vom Schulleiter für die neuen Gesellinnen und Gesellen:

„Sie waren fleißig, haben Einsatz, Engagement und Entschlossenheit während Ihrer Ausbildung gezeigt. So eine Ausbildung ist kein Selbstläufer, es handelt sich um den ersten Schritt in Ihr Berufsleben. Nutzen Sie die Dynamik in Ihrem Handwerk, Sie können Ihre gesteckten Ziele erreichen, Sie haben die Qualität, das zu beenden, was Sie auch angefangen haben. Erhalten Sie sich diese Dynamik, mit der abgeschlossenen Berufsausbildung im Handwerk haben Sie eine hervorragende Ausgangsposition.“

Durch Prüfungsausschuss- und Vorstandsmitglied Martin van Aaken aus Kevelaer erfolgte die offizielle Lossprechung. Doch bevor er diese vollzog, sprach der Jungunternehmer über das Sprichwort, welches ihn seit seiner Ausbildung begleitet: „Meister ist, wer was ersann, Geselle ist, wer was kann, Lehrling ist ein Jedermann“.

„Sie werden heute vom ‚Lehrling‘ zur Gesellin bzw. Gesellen ernannt und wer weiß, welche beruflichen Qualifikationen Sie noch erlangen werden, seien Sie sich bewusst, egal welchen Bildungsgrad oder Abschluss Sie noch erlangen werden, wir alle bleiben Zeit unseres Lebens Lehrlinge, in allen Berufs- und Lebenssituationen und das ist auch gut so“, so van Aaken.

Nach diesen Worten wurden die ehemaligen Auszubildenden namentlich persönlich aufgefordert, sich von den Plätzen zu erheben und mit den offiziellen Worten: „Im Namen der Tischler-Innung des Kreises Kleve spreche ich Sie hiermit von den Pflichten, die Sie mit dem Abschluss des Berufsausbildungsvertrages eingegangen sind, frei und erhebe Sie in den Gesellenstand“ losgesprochen.

Nach der offiziellen Lossprechung überreichten die Lehrlingswarte der Innung die Gesellenbriefe und Prüfungszeugnisse an die glücklichen Tischlergesellinnen und -gesellen.

Innungsbeste

Aufgrund guter Leistungen wurde an diesem Abend der Klever Filip Walczak, welcher bei der Firma Winkels Interior Design Exhibition GmbH in Kleve ausgebildet wurde, als Innungsbester geehrt und ausgezeichnet.

Filip hat für sich bereits Zukunftspläne gemacht, er wird nach seiner erfolgreichen Prüfung bei der Firma Winkels in der Arbeitsvorbereitung als Geselle tätig sein. Schon während seiner Ausbildung hat Filip an beruflichen Weiterbildungsmaßnahmen teilgenommen. Nach ein paar Jahren Berufspraxis möchte er dann die Meisterschule in Münster besuchen.

Ebenfalls für gute Leistungen wurde Peter Lintzen aus Goch ausgezeichnet. Über diese Auszeichnung war Ausbilder Martin van Aaken aus Kevelaer sichtlich erfreut. Peter hat sich erstmal dazu entschieden, nicht im Tischler-Handwerk zu bleiben, er schlägt einen komplett anderen Weg ein und wird dafür ins Ausland gehen.

Die beiden Innungsbesten wurden mit Präsenten der Tischler-Innung sowie von der IKK classic für Ihre Leistungen belohnt.

Die Tischler-Innung des Kreises Kleve ist stolz auf Ihre Nachwuchshandwerkerinnen und -handwerker und wünscht diesen weiterhin viel Freude und Erfolg im Tischler-Handwerk.

In Kevelaer schlossen Julian Kraft (Helmus+Büns GmbH & Co. KG) sowie Leo Grootens, Tom Willems und Peter Lintzen (Holzbau van Aaken GmbH & Co. KG) ihre Ausbildungen ab.