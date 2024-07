Lossprechung der Maler und Lackierer

Bei der Lossprechungsfeier der Maler- und Lackierer-Innung des Kreises Kleve wurden neue Fachkräfte von den Pflichten ihrer Ausbildung losgesprochen und in den Gesellenstand erhoben.

Ralf Kersten, stellvertretender Obermeister der Kreis Klever Maler- und Lackierer, begrüßte die Junggesellinnen und -gesellen, deren Ausbilder, Eltern sowie die Ehrengäste zur diesjährigen Lossprechungsfeier im SeePark Janssen in Geldern. Er gratulierte den Nachwuchshandwerkerinnen und -handwerkern herzlich zur bestandenen Gesellenprüfung und freute sich mit den jungen Leuten über die gezeigten Leistungen in der Gesellenprüfung. Im Namen der Innung lud der stv. Obermeister alle zu einem gemeinsamen Frühstück ein.

Festansprache von Bärbel Wolters

In Ihrer Festansprache wandte sich die erste stv. Bürgermeisterin der Stadt Geldern, Bärbel Wolters, nach dem Frühstück an die ehemaligen Auszubildenden. „Sie haben in den letzten Jahren viel gelernt und hart gearbeitet. Heute feiern wir Ihren Erfolg und blicken gemeinsam optimistisch in Ihre Zukunft. Nutzen Sie die Chancen, die sich Ihnen bieten, und bleiben Sie neugierig und engagiert. Das Handwerk hat eine glänzende Zukunft vor sich, und Sie sind ein wesentlicher Teil davon. Mögen Sie stets mit Freude und Stolz auf Ihre Arbeit blicken und die Anerkennung und Wertschätzung erfahren, die Sie verdienen. Kein Zweifel: Sie sind zukunftsfähig. Sie sind gefragt. Gestatten Sie mir, dass ich ein kleines bisschen aus der handwerklichen Tradition heute unterstreiche: Der ‚handwerkliche Dreiklang‘ hat nach wie vor unseren Respekt verdient! Ausbildung, Geselle, Meister! Daran sollte niemand rütteln – weil es sich bewährt hat. Darum ermuntere ich Sie heute: Bleiben Sie nicht stehen! Treiben Sie nicht zurück! Bilden Sie sich weiter – und machen Sie Karriere! Und vielleicht haben Sie dann auch irgendwann Ihr eigenes Unternehmen. Vielleicht sogar bei uns in Geldern. Es würde mich freuen.“

Offizielle Lossprechung

Maler- und Lackierermeister Frank Strathen forderte die ehemaligen Auszubildenden auf, sich von den Plätzen zu erheben, und vollzog die offizielle Lossprechung mit den Worten: „Im Namen der Maler- und Lackierer-Innung des Kreises Kleve spreche ich Sie von den Pflichten, die Sie mit dem Abschluss Ihres Ausbildungsvertrages eingegangen sind, frei und erhebe Sie in den Gesellenstand.“

Nach dieser offiziellen Freisprechung überreichte er gemeinsam mit den Mitgliedern der Prüfungskommission die Gesellenbriefe und Prüfungszeugnisse an die glücklichen Gesellinnen und Gesellen. Von der IKK Classic sowie aus dem Elten Store Uedem erhielten alle Gesellinnen und Gesellen Präsente und Einkaufsgutscheine zur bestandenen Gesellenprüfung.

Die Kreis Klever Maler- und Lackierer-Innung ist stolz auf die ehemaligen Auszubildenden: „Wir gratulieren unseren neuen Gesellinnen und Gesellen herzlich zu den gezeigten Leistungen und wünschen unseren Nachwuchshandwerker/innen einen guten Start in ihre Gesellenzeit.“

In Kevelaer schlossen Joshua Wynhoff – im Betrieb Jan Ehren – und Edon Kryeziu – im Betrieb Horst Eyll – ihre Ausbildungen ab.