Lossprechung der Innung Metallhandwerk

36 Junggesellen und 2 Junggesellinnen der Innung für Metallhandwerk des Kreises Kleve feierten in der Lehrwerkstatt am Berufskolleg Kleve ihre Lossprechung. Nach einer dreieinhalbjährigen Ausbildungszeit haben sie ihre Gesellenprüfung erfolgreich abgelegt. Die Innung sprach sie von den Pflichten der Lehrzeit los und erhob die Nachwuchshandwerkerinnen und Nachwuchshandwerker in den Gesellenstand.

Obermeister Johannes Flinterhoff aus Kalkar begrüßte die Nachwuchshandwerkerinnen und -handwerker, deren Ausbilder, Angehörige sowie die Ehrengäste herzlich in der Aula des Berufskollegs Kleve. Der Obermeister gratulierte den ehemaligen Auszubildenden zur bestandenen Gesellenprüfung und freute sich, dass sie heute alle gemeinsam den Abschluss ihrer Berufsausbildung feiern können.

Jürgen Dußling aus Kleve schloss sich den Glückwünschen des Obermeisters an und sprach in seiner Funktion als Lehrlingswart über die Tradition und Historie des Metallhandwerks. Lobende Worte gab es auch für Ausbilder und Familien: „Mein Dank gilt heute Abend besonders den Familien und Ausbildern, die Euch den Rückhalt während der Ausbildung und in den Zeiten der Prüfungen gegeben haben. Ich freue mich sehr, dass so viele Angehörige und Ausbilder heute zur Lossprechungsfeier und After-Work-Party erschienen sind. Als Lehrlingswart der Innung für Metallhandwerk spreche ich Euch heute von den Pflichten, die Ihr mit dem Abschluss Eures Ausbildungsvertrages eingegangen seid, frei, und erhebe Euch in den Gesellenstand.“

Nach der offiziellen Freisprechung überreichte der Lehrlingswart gemeinsam mit dem Vorsitzenden der Prüfungskommission, Klaus von Agris, sowie den Lehrern des Berufskollegs Kleve und Geldern die Gesellenbriefe und Prüfungszeugnisse an die zuvor losgesprochenen Junggesellen und -gesellinnen.

In diesem Jahr wurden aufgrund sehr guter Leistungen gleich vier ehemalige Auszubildende ausgezeichnet und geehrt. Fabian Arnold aus Rheinberg, der beim Niersverband in Viersen im Ausbildungsberuf Metallbauer FR: Konstruktionstechnik ausgebildet wurde, konnte sich über eine Auszeichnung als Innungsbester freuen.

Bei Metallbauermeister Arno Häusser in Geldern hat Darwin Häusser seine Ausbildung zum Metallbauer FR: Konstruktionstechnik absolviert. Darwin, der aufgrund seiner verkürzten Ausbildung bereits im Sommer 2024 seine Gesellenprüfung abgelegt hat, arbeitet seitdem als Geselle im elterlichen Betrieb.

Über eine weitere Auszeichnung freute sich der Gocher Justin Lamers, der bei der Firma Peters Stahl- und Metallbau GmbH in Goch zum Metallbauer FR: Konstruktionstechnik ausgebildet wurde.

Louis Leon Giebelhaus aus Kalkar freute sich über eine Auszeichnung als Innungsbester im Ausbildungsberuf Metallbauer FR: Nutzfahrzeugbau. Leon wurde bei der Firma Eurotank GmbH in Kalkar ausgebildet.

Die „ausgezeichneten“ ehemaligen Auszubildenden erhielten von der Innung eine Ehrung sowie als Geschenk für ihre hervorragenden Leistungen ein „Bosch Baustellenradio“.

Die Innung für Metallhandwerk des Kreises Kleve freut sich über den neuen Handwerkernachwuchs und lud im Anschluss an die offizielle Lossprechungsfeier alle Gäste der Veranstaltung sowie ihre Innungsmitglieder und alle Auszubildenden zur After- -Work-Party in die Innungswerkstatt am Berufskolleg Kleve ein. Hier wurde bis spät in den Abend bei leckerem Essen gefachsimpelt und gute Gespräche geführt.

In Kevelaer freute sich Alan Pukas über seinen Gesellenbrief. Seine Ausbildung hat er bei der Helmut Brouwers GmbH abgelegt.