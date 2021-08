Lokalmatadorin gewinnt in Wetten

Viele Sportler*innen scharren seit einigen Monaten bereits mit den Hufen: Nach der coronabedingten Zwangspause läuft der Sport in vielen Bereichen nun wieder an. Auch der Reitverein „von Bredow“ Wetten freut sich über die Wiederaufnahme des Turnierbetriebs. 2018 fand das letzte größere Turnier des Wettener Reitervereins statt. Da könnte man meinen, die Veranstalter*innen wären inzwischen aus der Übung gekommen, aber weit gefehlt: Glücklich und zufrieden zeigte sich die Vorsitzende des Vereins, Annette van Stephoudt, am Sonntagabend über ein erfolgreiches Sommerturnier, das am Wochenende zahlreiche Reiter*innen mit ihren Pferden auf den Platz lockte.

Der Wettergott meinte es gut: Bei angenehmen, den Sport begünstigenden Temperaturen fanden am Samstag und Sonntag zahlreiche Besucher*innen den Weg zum Turnierplatz. Da konnte auch ein kurzer, aber heftiger Schauer am Sonntagnachmittag der guten Stimmung keinen Abbruch tun.

Die erstmalig in diesem Jahr angebotene M*-Dressurreiterprüfung war im Vorfeld von den Reiter*innen gut angenommen worden und wurde, wie alle anderen Dressurprüfungen auch, auf dem Außenviereck geritten. Auch dies ein Novum, das aber aufgrund des Erfolgs in den nächsten Jahren Wiederholung finden wird.

0-Fehler-Ritt in der Siegerrunde

Einer der Höhepunkte des Turniers war das M*-Springen mit Siegerrunde, das Saskia van Stephoudt vom gastgebenden Verein auf ihrem Pferd Zaras Dreams of Scarlett mit dem einzigen 0-Fehler-Ritt in der Siegerrunde für sich entscheiden konnte.

Auch für die Rahmenbedingungen wurde natürlich gesorgt: Getränke, Waffeln, Kuchen, Eis und Pommes – das gastronomische Angebot ließ quasi keine Wünsche offen. Die Tatsache, dass Getränke nur in Flaschen angeboten wurden, verband der Verein mit einem caritativen Zweck: Flaschenpfand, auf das die Gäste bei Rückgabe der Flaschen verzichteten, wurde gesammelt. Ganze 437 Euro kamen auf diesem Wege zusammen, die von Obst- und Gemüsehändler Markus Heinen auf 700 Euro aufgestockt wurden. Dieser Betrag wird jetzt der „Aktion Lichtblicke e.V.“ für die Flutopfer-Hilfe zur Verfügung gestellt werden.

Alle weiteren Prüfungsergebnisse des Turniers gibt‘s im Internet unter https://results.equi-score.de/event/2021/15618/de.