Lokale Luftverschmutzung verringern

Die Wirtschaftsförderung der Wallfahrtsstadt Kevelaer startet gemeinsam mit dem Klimamanagement mit der Kampagne „Richtig Heizen mit Holz“. Ziel ist es, die lokale Luftverschmutzung durch eine optimierte Bedienung möglichst vieler privat genutzter Holzöfen schnell und deutlich zu verringern.

Der ,Ofenführerschein‘

Um möglichst viele Besitzer von Holzöfen gleichzeitig schulen zu können, hat sich die Wallfahrtsstadt Kevelaer für eine Kooperation mit der „Ofenakademie“ entschlossen. Diese bietet einen etwa 90-minütigen Online-Kurs an, in dem Ofenbesitzer das richtige Heizen mit Holz erlernen können. „Durch die Vermittlung von bewährten Techniken und praktischem Wissen vermitteln wir unseren Teilnehmenden, wie sie ihre Öfen effizienter betreiben, dadurch einen positiven Beitrag zum Umweltschutz leisten und gleichzeitig ihren Reinigungsaufwand deutlich reduzieren können“, erklärt Max Kummrow, Gründer und Geschäftsführer der Ofenakademie. „Zudem können die Absolventen dauerhaft Geld sparen, weil sie weniger Holz für die gleiche Wärmeausbeute benötigen. Eine Umfrage unter unseren Kurs-Absolventen hat kürzlich ergeben, dass sie dank ihres neu erworbenen Wissens nun im Schnitt ein Drittel ihres Brennholzverbrauches einsparen.“

Infoveranstaltung

Interessierte am Ofenführerschein sind herzlich zu einer Informationsveranstaltung eingeladen. Am Montag, 18. November 2024, um 18.30 Uhr, werden im Konzert- und Bühnenhaus der Klimamanager der Wallfahrtsstadt Kevelaer, Leon Schlüter, Michael Hieckmann, der Inhaber der Firma „Binn Kachelofen- und Kaminbau“, und die Schornsteinfeger Tobias Basten und Stefan Potratz umfassend über die Unterschiede von diversen Holzarten, klimatische Auswirkungen und vieles mehr informieren. „Wir freuen uns sehr, den Kevelaerer Bürgern mit unserer Veranstaltung viele wertvolle Tipps rund um das Thema Kamin und Holzofen geben zu können. Die Vorteile sowohl aktiv etwas zum Klimaschutz beizutragen als auch kostensparend zu heizen sprechen für sich“, freut sich Verena Rohde Wirtschaftsförderin und Leiterin vom Kevelaer Marketing.

Kostenfreie Gutscheine

Wer den Onlinekurs zum Ofenführerschein kostenlos absolvieren möchte hat dazu die Gelegenheit. Denn die Wallfahrtsstadt Kevelaer bietet 150 kostenlose Zugänge für den Ofenführerschein an. Die Vergabe erfolgt nach dem Windhundverfahren am Abend vor Ort. Wer an der Veranstaltung teilnehmen möchte, schickt bitte eine Anmeldung mit seinem Namen, seiner Anschrift und der Teilnehmerzahl bis zum 13. November 2024 an: wirtschaftsfoerderung@kevelaer.de.