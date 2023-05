Das aus Kroatien stammende neue Pächter-Paar bringt reichlich Gastronomie-Erfahrung mit Lokal ‘Zur Krautparsch’ wieder geöffnet

/ von Hildegard van Lier

Ivana Puselja und Josef Prze Foto: privat

Die Gastwirtschaft „Zur Krautprasch“ an der Berendonk eröffnete in den vergangenen Tagen wieder ihre Pforten. „Das freut uns schon sehr“, berichtet Andrea Ophey, Tochter des Verpächter-Ehepaars Edeltraut und Josef Ophey. Bis vor elf Jahren betrieben diese noch in Eigenregie die Traditionsgasstätte mit Restaurant und Kegelbahn.

Der idyllisch zwischen Kevelaer und Geldern gelegene Gasthof blickt auf eine 169-jährige Familiengeschichte zurück. Vor knapp einem halben Jahr, im Dezember vergangenen Jahres, wurden die Tore des Restaurantbetriebes geschlossen.

Dieses aber einfach so belassen wollte das ehemalige Gastwirtpaar Ophey nicht. Gemeinsam mit Tochter Andrea suchten sie per E-Bay-Anzeige einen Neupächter für das gut erhaltene und ländlich gelegene Lokal. Schon bald darauf meldeten sich Ivana Puselja und Josef Prze und zeigten großes Interesse daran, das regionale Lokal weiterzuführen.

Reichlich Erfahrung im Gastronomie-und Restaurantbetrieb hat das aus Kroatien stammende Paar bereits gesammelt. Ivana wuchs im elterlichen Hotel-und Restaurantbetrieb auf. Josef erlernte in seiner Heimat Kroatien das Gastronomiegewerbe. „Ich habe Koch und Kellner gelernt“, berichtet der Gastwirt, dem die Freude über die Neueröffnung deutlich anzumerken ist. „Hochzeiten fanden in unserem Land mit etwa 500 Personen statt“, führt der sympathisc…